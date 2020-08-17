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Милиция ищет мужчину, который ограбил букмекерскую контору в Минске

18.08.2020 09:02 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 авг – Sputnik. Следователи уточняют обстоятельства разбойного нападения на букмекерскую контору в Минске, сообщили в понедельник в Следственном комитете Беларуси.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Инцидент произошел вечером – в помещение одной из букмекерской контор зашел неизвестный мужчина и потребовал отдать ему из кассы деньги. Он угрожал предметом, похожим на пистолет.

"Работница заведения выполнила его требование и передала ему полторы тысячи рублей. После чего мужчина скрылся с места происшествия", - рассказали в СК.

Следователи и сотрудники милиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, возбуждено уголовное дело.

Очевидцев или граждан, которые знаю мужчину, изображенного на фото, просят позвонить в УСК по городу Минску по телефону 8 (017) 389 55 55.

© Photo : СК Беларуси
Подозреваемый в разбойном нападении на букмекеров

В СК предупредили граждан – с учетом обстановки в Минске некоторые злоумышленники могут воспользоваться ситуацией для совершения преступлений.

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Теги: Минск
 
 
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Некоторые лица решили использовать сложившуюся в городе обстановку в преступных целях, уточнили в СК.
 
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