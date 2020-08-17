Трех участников встречи с Лукашенко на МЗКТ отпустили после беседы в милиции

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 авг - Sputnik. Сотрудники РУВД Заводского района Минска провели профилактическую беседу с тремя доставленными со встречи на Минском заводе колесных тягачей (МЗКТ) с главой государства, сообщили в ГУВД Минска.

"Трех доставленных в милицию с МЗКТ отпустили после профилактической беседы и установления их личностей", - сообщила Sputnik в понедельник официальный представитель ГУВД Минска Наталья Ганусевич.

Она уточнила, что данные лица не были задержаны, их доставили в РУВД Заводского района Минска.

Ранее государственный телеканал СТВ сообщил, что на МЗКТ были задержаны три человека по подозрению в подготовке провокаций в отношении главы государства, который в понедельник утром посетил завод, и "учили людей, что кричать".

Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник приехал на МЗКТ и встретился с трудовым коллективом предприятия. На встрече с недовольными результатами выборов заводчанами белорусский лидер сказал, что других выборов не будет. "Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал", - подчеркнул глава государства. Он напомнил, что сейчас ведется проработка вариантов изменения Конституции республики.

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