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За сутки в районе произошел один пожар
18.08.2020 — ЧП | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Пожар хозяйственной постройки и гаража
18 августа в 14.37 поступило сообщение о пожаре хозяйственной постройки и гаража на территории частного домовладения в деревне Улановщина Вороновского района. В результате хозяйственная постройка и гараж уничтожены полностью. Причина
Загорание рулонного пресс-подборщика
18 августа в 15.18 поступило сообщение о пожаре рулонного пресс-подборщика при проведении сельскохозяйственных работ на поле вблизи деревне Заболоть Ивьевского района. В результате пресс-подборщик повреждён. Причина загорания устанавливается.
Пожар скирды сена
18. августа в 01.50 поступило сообщение о пожаре скирды сена на территории МТФ возле деревни Соколово Слонимского района. В результате уничтожено 20 тонн сена. Причина пожара устанавливается.
Пожары в природных экосистемах
За сутки в области зарегистрированы 4 лесных пожара (1 в Сморгонском районе и 3 в Лидском районе, все без привлечения подразделений МЧС) на общей площади 1,58 га и 2 загорания
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Пожар хозяйственной постройки и гаража 18 августа в 14.37 поступило сообщение о пожаре хозяйственной постройки и гаража на территории частного домовладения в...
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