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За сутки в районе произошел один пожар

18.08.2020 — ЧП | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

За сутки в районе произошел один пожар

Пожар хозяйственной постройки и гаража

18 августа в 14.37 поступило сообщение о пожаре хозяйственной постройки и гаража на территории частного домовладения в деревне Улановщина Вороновского района. В результате хозяйственная постройка и гараж уничтожены полностью. Причина пожара устанавливается.

Загорание рулонного пресс-подборщика

18 августа в 15.18 поступило сообщение о пожаре рулонного пресс-подборщика при проведении сельскохозяйственных работ на поле вблизи деревне Заболоть Ивьевского района. В результате пресс-подборщик повреждён. Причина загорания устанавливается.

Пожар скирды сена

18. августа в 01.50 поступило сообщение о пожаре скирды сена на территории МТФ возле деревни Соколово Слонимского района. В результате уничтожено 20 тонн сена. Причина пожара устанавливается.

Пожары в природных экосистемах

За сутки в области зарегистрированы 4 лесных пожара (1 в Сморгонском районе и 3 в Лидском районе, все без привлечения подразделений МЧС) на общей площади 1,58 га и 2 загорания сухой растительности (в Лидском и Слонимском районах) на общей площади 1,41 га. 1 торфяной пожар (в Кореличском районе) на площади 1,5 га. С начала года зарегистрировано 156 загораний сухой растительности на общей площади 104,1 га, 114 лесных пожаров на общей площади 70,92 га и 6 торфяных пожаров на общей площади 5,32 га.

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Пожар хозяйственной постройки и гаража 18 августа в 14.37 поступило сообщение о пожаре хозяйственной постройки и гаража на территории частного домовладения в...
 
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