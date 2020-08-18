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Разбойное нападение на магазин бытовой химии произошло в Минске

18.08.2020 10:12 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 авг – Sputnik. Разбойное нападение на магазин бытовой химии произошло в Минске, об этом сообщили в Следственном комитете Беларуси.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Нападение случилось вечером 17 августа около 18:45. В магазин ворвались двое мужчин в черных масках и потребовали у продавцов передать им деньги из кассы. В руках у одного из нападавших было отбитое горлышко от стеклянной бутылки. Продавцы отказались отдать деньги и оказали активное сопротивление, после чего мужчины скрылись с места происшествия.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 14 части 2 статьи 207 ("Покушение на разбой, совершенный группой лиц") Уголовного кодекса. В настоящее время следователями совместно с сотрудниками милиции проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности мужчин", - рассказали в СК.

Граждан, которые располагают какими-либо сведениями о личности напавших на магазин мужчин, просят обратиться УСК по Минску по телефону 8 (017) 389-55-55.

К слову, это было второе разбойное нападение за минувшие сутки. Незадолго до данного происшествия в магазине неизвестный напал на букмекерскую контору. Он потребовал у работницы отдать ему из кассы деньги, угрожая предметом, похожим на пистолет. Его также разыскивают.

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Теги: Минск
 
 
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Это второй подобный случай за сутки, незадолго до этого неизвестный мужчина напал на букмекерскую контору.
 
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