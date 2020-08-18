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Сразу несколько разбойных нападений в Минске расследуют в СК
Источник материала: БTНакануне вечером в помещение одной из букмекерских контор столицы зашел неизвестный и потребовал деньги из кассы. В руках у мужчины был предмет, похожий на пистолет. Работница заведения выполнила его требование и передала ему полторы тысячи рублей. После чего мужчина скрылся. По факту разбоя возбуждено уголовное дело.
Второе нападение совершено также накануне вечером. В магазин бытовой химии зашли двое неизвестных. Они потребовали деньги из кассы. В руках у одного из них было горлышко от стеклянной бутылки. Работница магазина отказалась отдать деньги и оказала активное сопротивление, после чего мужчины скрылись с места происшествия. За разбой, совершенный группой лиц, также возбудили уголовное дело. Личности всех нападавших сейчас устанавливаются.
Если вы располагаете информацией об инциденте, следователи просят помочь (8 (017) 389 55 55. Как сообщили в ведомстве, с учетом ситуации в столице, некоторые граждане пытаются использовать ее в своих криминальных целях. Правоохранители призывают быть осторожными.
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Накануне вечером в помещение одной из букмекерских контор столицы зашел неизвестный и потребовал деньги из кассы. В руках у мужчины был предмет, похожий на...
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