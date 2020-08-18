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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сразу несколько разбойных нападений в Минске расследуют в СК Накануне вечером в помещение одной из букмекерских контор столицы зашел неизвестный и потребовал деньги из кассы. В руках у мужчины был предмет, похожий на...

Накануне вечером в помещение одной из букмекерских контор столицы зашел неизвестный и потребовал деньги из кассы. В руках у мужчины был предмет, похожий на пистолет. Работница заведения выполнила его требование и передала ему полторы тысячи рублей. После чего мужчина скрылся. По факту разбоя возбуждено уголовное дело.Второе нападение совершено также накануне вечером. В магазин бытовой химии зашли двое неизвестных. Они потребовали деньги из кассы. В руках у одного из них было горлышко от стеклянной бутылки. Работница магазина отказалась отдать деньги и оказала активное сопротивление, после чего мужчины скрылись с места происшествия. За разбой, совершенный группой лиц, также возбудили уголовное дело. Личности всех нападавших сейчас устанавливаются.Если вы располагаете информацией об инциденте, следователи просят помочь. Как сообщили в ведомстве, с учетом ситуации в столице, некоторые граждане пытаются использовать ее в своих криминальных целях. Правоохранители призывают быть осторожными.