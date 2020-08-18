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Россиянин Важенков госпитализирован из-за полученных в Минске травм

18.08.2020 13:14 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 авг – Sputnik. Координатор организации "Открытая Россия" Артем Важенков попал в больницу из-за травм, полученных во время задержания в Минске и во время нахождения в ЦИП на Окрестина, об этом сообщила председатель организации Анастасия Буракова.

© Sputnik Виктор Толочко
СК Беларуси подтвердил задержание россиян Важенкова и Рогова

"Травмы все получены при задержании и в ЦИП... Он вернулся в Россию в день освобождения, уже в России прошел медицинское освидетельствование и был госпитализирован", - цитирует ее РИА Новости.

По словам Бураковой, активисту не вернули документы после освобождения, в том числе паспорт. "Восстанавливает документы, вернулся по времянке, выданной посольством для выезда", - рассказала она.

Напомним, Артема Важенкова задержали в Минске по подозрению в участии в массовых беспорядках в Беларуси. По этой статье ему грозило от 3 до 8 лет лишения свободы.

Активиста заметили на видео, которое показали белорусские государственные телеканалы. На записи несколько избитых молодых людей лежали в наручниках на земле и на камеру говорили, что прибыли в Беларусь как туристы. При этом госСМИ инициировали задержанных как "провокаторов беспорядков".

© Sputnik / Виктор Толочко
Координатора "Открытой России" Важенкова, задержанного в Минске, освободили

Вместе с Важенковым был задержан координатор "Открытой России" Игорь Рогов. Рогова отпустили вечером 11 августа с условием "немедленного выезда из страны". Он уехал в Москву.

В пресс-службе посольства России в Беларуси подтвердили, что Важенкова отупстили. "Следственным комитетом Республики Беларусь учтено обращение (нота) посольства России, и - после проведения необходимых следственных действий - принято решение о неприменении меры пресечения (в виде заключения под стражу) в отношении российского гражданина Артема Важенкова. 15 августа он отпущен из мест временного содержания", - рассказали там.

Выборы президента Беларуси прошли 9 августа. По данным Центризбиркома, победил Александр Лукашенко, за него проголосовали более 80% избирателей, на втором месте оказалась кандидат в президенты Светлана Тихановская.

Несогласные с результатами выборов с вечера 9 августа выходят на улицы городов. За время протестов в Беларуси было задержано около семи тысяч протестующих, в больницах оказались сотни человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов. Как сообщало МВД, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, двое погибли.

 
Теги: Минск
 
 
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Активиста организации "Открытая Россия" задержали по делу об участии в массовых беспорядках в белорусской столице, однако позже отпустили.
 
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