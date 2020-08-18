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Россиянин Важенков госпитализирован из-за полученных в Минске травм
18.08.2020 13:14 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 авг – Sputnik. Координатор организации "Открытая Россия" Артем Важенков попал в больницу из-за травм, полученных во время задержания в Минске и во время нахождения в ЦИП на Окрестина, об этом сообщила председатель организации Анастасия Буракова.
© Sputnik Виктор Толочко
"Травмы все получены при задержании и в ЦИП... Он вернулся в Россию в день освобождения, уже в России прошел медицинское освидетельствование и был госпитализирован", - цитирует ее РИА Новости.
По словам Бураковой, активисту не вернули документы после освобождения, в том числе паспорт. "Восстанавливает документы, вернулся по времянке, выданной посольством для выезда", - рассказала она.
Напомним, Артема Важенкова задержали в Минске по подозрению в
Активиста заметили на видео, которое показали белорусские государственные телеканалы. На записи несколько избитых молодых людей лежали в наручниках на земле и на камеру говорили, что прибыли в Беларусь как туристы. При этом госСМИ инициировали задержанных как "провокаторов беспорядков".
© Sputnik / Виктор Толочко
Вместе с Важенковым был задержан координатор "Открытой России" Игорь Рогов. Рогова отпустили вечером 11 августа с условием "немедленного выезда из страны". Он уехал в Москву.
В пресс-службе посольства России в Беларуси подтвердили, что
Выборы президента Беларуси прошли 9 августа. По данным Центризбиркома,
Несогласные с результатами выборов с вечера 9 августа
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Активиста организации "Открытая Россия" задержали по делу об участии в массовых беспорядках в белорусской столице, однако позже отпустили.
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