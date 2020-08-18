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Активист МТЗ: на заводе многие напуганы
18.08.2020 13:14 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 авг - Sputnik. Рабочие завода бояться увольнения, рассказал активист МТЗ Сергей Дылевский, передает корреспондент Sputnik.
© Sputnik / Виктор Толочко
По его словам, директор МТЗ Виталий Вовк сообщил, что официально забастовка работников с пятницы нелегальна. Поэтому люди выходят на акции протеста нелегально.
"С пятницы и до понедельника в отношении работников у нас никаких репрессивных мер не было", - отметил он.
Дылевский рассказал, что с сегодняшнего дня, если человек выйдет бастовать, то будет дисциплинарное взыскание вплоть до увольнения.
"Сейчас, чтобы хоть как-то поддержать людей, чтобы они не разбежались, на самом деле, люди у нас очень боятся, приняли решение" ни вашим, ни нашим", - заявил активист.
После чего уточнил, чтобы люди не боялись увольнения и не потеряли рабочее место, они выходят в административные отпуска без сохранения зарплаты.
"Мы каждый день будем тут (проходная завода) собираться и идти маршем куда-то митинговать. Людей, которые готовы идти до конца, и уже думали, что сегодня им поставили прогул, вышло человек 200. Сколько напишет заявление на административный отпуск - я не знаю", - констатировал Дылевский.
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Руководство Минского тракторного завода довело до своих сотрудников, что забастовка, которую они пытались объявить, является незаконной.
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