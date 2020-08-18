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Активист МТЗ: на заводе многие напуганы

18.08.2020 13:14 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 авг - Sputnik. Рабочие завода бояться увольнения, рассказал активист МТЗ Сергей Дылевский, передает корреспондент Sputnik.

© Sputnik / Виктор Толочко
Рабочие МТЗ: если кто-то пропадет, объявим общереспубликанскую забастовку

По его словам, директор МТЗ Виталий Вовк сообщил, что официально забастовка работников с пятницы нелегальна. Поэтому люди выходят на акции протеста нелегально.

"С пятницы и до понедельника в отношении работников у нас никаких репрессивных мер не было", - отметил он.

Дылевский рассказал, что с сегодняшнего дня, если человек выйдет бастовать, то будет дисциплинарное взыскание вплоть до увольнения.

"Сейчас, чтобы хоть как-то поддержать людей, чтобы они не разбежались, на самом деле, люди у нас очень боятся, приняли решение" ни вашим, ни нашим", - заявил активист.

После чего уточнил, чтобы люди не боялись увольнения и не потеряли рабочее место, они выходят в административные отпуска без сохранения зарплаты.

"Мы каждый день будем тут (проходная завода) собираться и идти маршем куда-то митинговать. Людей, которые готовы идти до конца, и уже думали, что сегодня им поставили прогул, вышло человек 200. Сколько напишет заявление на административный отпуск - я не знаю", - констатировал Дылевский.

Выборы президента Беларуси прошли 9 августа. По данным Центризбиркома, победил Александр Лукашенко, за него проголосовали более 80% избирателей, на втором месте оказалась кандидат в президенты Светлана Тихановская.

Несогласные с результатами выборов люди с вечера 9 августа выходят на улицы городов. За время протестов в Беларуси было задержано около семи тысяч протестующих, в больницах оказались сотни человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов. Как сообщало МВД, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, один погиб.

С минувшего четверга на крупных предприятиях страны начались митинги протеста, предприятия заявляют о намерениях бастовать.

 
Теги: Минск
 
 
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Руководство Минского тракторного завода довело до своих сотрудников, что забастовка, которую они пытались объявить, является незаконной.
 
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