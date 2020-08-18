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Президентский медцентр извинился перед Караником за своего сотрудника

18.08.2020 13:14 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 авг – Sputnik. Администрация государственного учреждения "Республиканский клинический медицинский центр" Управления делами Президента Республики Беларусь принесла извинения и.о. министра здравоохранения Владимиру Каранику за поведение своего сотрудника.

В понедельник Караник вышел по требованию протестующих к врачам, собравшимся на акцию у здания Минздрава Беларуси. Один из пришедших врачей схватил чиновника за пиджак, когда тот решил завершить общение и покинуть акцию.

"Глубоко сожалеем и возмущены, что лицом, а точнее "оскалом", "медицинского сопротивления" стало лицо травматолога нашей клиники Петкевича Евгения Анатольевича, который позволил себе, забыв не только о "мирных" протестах, но и о рамках приличия, агрессивное, хамское, недостойное звания врача поведение", - говорится в сообщении медицинского центра.

Администрация выразила мнение, что качество оказания медицинской помощи и успешная работа зависят от "нашего трезвого ума, спокойствия и беспристрастности". Для этого нужно находиться на рабочих местах и оказывать грамотную медицинскую помощь всем, независимо от социального статуса, политических взглядов, национальности и вероисповедания.

"Спасибо, что нашли возможность выйти и общаться в это непростое время!" – выразили благодарность в медцентре.

Выборы президента Беларуси прошли 9 августа. По официальным данным Центризбиркома, победил Александр Лукашенко, за него проголосовали более 80% избирателей, на втором месте оказалась кандидат в президенты Светлана Тихановская.

Несогласные с результатами выборов с вечера 9 августа выходят на улицы городов. За время протестов в Беларуси было задержано около семи тысяч протестующих, в больницах оказались сотни человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов. Как сообщало МВД, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, один человек погиб.

 
Теги: Минск
 
 
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Медицинское учреждение поблагодарило Владмира Караника за то, что он "нашел возможность выйти и общаться в это непростое время".
 
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