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Президентский медцентр извинился перед Караником за своего сотрудника
18.08.2020 13:14 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 авг – Sputnik. Администрация государственного учреждения "Республиканский клинический медицинский центр" Управления делами Президента Республики Беларусь принесла извинения и.о. министра здравоохранения Владимиру Каранику за поведение своего сотрудника.
В понедельник Караник
"Глубоко сожалеем и возмущены, что лицом, а точнее "оскалом", "медицинского сопротивления" стало лицо травматолога нашей клиники Петкевича Евгения Анатольевича, который позволил себе, забыв не только о "мирных" протестах, но и о рамках приличия, агрессивное, хамское, недостойное звания врача поведение", - говорится в сообщении медицинского центра.
Администрация выразила мнение, что качество оказания медицинской помощи и успешная работа зависят от "нашего трезвого ума, спокойствия и беспристрастности". Для этого нужно находиться на рабочих местах и оказывать грамотную медицинскую помощь всем, независимо от социального статуса, политических взглядов, национальности и вероисповедания.
"Спасибо, что нашли возможность выйти и общаться в это непростое время!" – выразили благодарность в медцентре.
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Медицинское учреждение поблагодарило Владмира Караника за то, что он "нашел возможность выйти и общаться в это непростое время".
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