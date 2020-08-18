Глава Минздрава прокомментировал массовые акции в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 авг – Sputnik. Министр здравоохранения Владимир Караник написал открытое письмо, в котором прокомментировал массовые акции протеста в Беларуси.

Глава ведомства сообщил, что в ЦИП на Окрестина 17 августа оставались шесть человек, никому из них не требовалась медицинская помощь. В тюрьме Жодино в понедельник не было ни одного задержанного.

По его словам, во время акции 9 августа в каждом РУВД Минска и других крупных городах дежурила скорая помощь. В дальнейшем всех задержанных, которые нуждались в лечении, переводили в стационары.

"Мы плотно взаимодействовали с МВД, чтобы максимально быстро решить вопрос оказания медицинской помощи нуждающимся и обеспечить человеческие условия пребывания в местах временного содержания. Результатом этой работы явились переводы задержанных граждан, нуждающихся в оказании медицинской помощи, из мест временного содержания в стационары, а также оперативное освобождение задержанных из мест, где условия содержания не соответствуют нормативам", - говорится в письме, опубликованном на сайте tut.by .

Про скорую и морги

Глава Минздрава прокомментировал сведения о том, что в городах были замечены силовики, передвигающиеся в машинах скорой помощи.

"Да, я пытался сказать, что ни одна наша машина скорой помощи не использовалась сотрудниками МВД для их перевозки к местам задержаний, что похожую раскраску имеют машины медицинской службы внутренних войск, где находятся военные медики, естественно в военной форме, и именно они оказывали медицинскую помощь своим пострадавшим коллегам в самом эпицентре, что могло и породить эти слухи", - заявил Караник.

Он добавил, что система здравоохранения не проводит судебно-медицинскую экспертизу. В ее компетенции - зафиксировать факт обращения за медицинской помощью, описать полученные повреждения и, со слов пациента, указать обстоятельства их получения.

"И мы это делаем всем обратившимся, только за 16.08.20 таких обращений только в Минске было 160", - сказал министр.

Он заверил, что все пациенты, обратившиеся с травмами, фиксируются, и информация о них передаются в органы правопорядка.

Также Караник сообщил, что в патологоанатомических бюро нет неопознанных трупов - туда доставляют только умерших в медучреждениях. Погибшие, либо умершие вне больничных стен, направляются судебно-медицинским экспертам, которые находятся вне юрисдикции Минздрава.

"Есть ли в данный момент в службе судебно-медицинской экспертизы неопознанные тела, в каком количестве и, что явилось причиной смерти, эти вопросы надо задавать именно туда", - подчеркнул Владимир Караник.

Что произошло накануне

В Минске 17 августа прошла акция протеста с участием медицинских работников и горожан . Участники собрались возле здания Минздрава и требовали прекратить насилие и дать врачам доступ в изолятор.

Каораник вышел к протестующим. Он сообщил, что в больницах остаются 158 демонстрантов, у троих - тяжелые травмы. В дальнейшем толпа заблокировала машину министра, которая находилась возле здания – на место вызвали сотрудников ГАИ.

За последнюю неделю в Миске прошел ряд акций протеста с участием медиков. 12 августа Караник приехал на одну из них . Около 200 человек выстроились в цепь солидарности, выступая против насилия после жестких задержаний демонстрантов. К участникам подходил Владимир Караник, предлагая провести разговор, но медики отказались. Позже глава ведомства высказал свое мнение в официальном Telegram-канале Минздрава – "акция была срежиссирована".

Выборы президента Беларуси прошли 9 августа. По данным Центризбиркома, победил Александр Лукашенко , за него проголосовали более 80% избирателей, на втором месте оказалась кандидат в президенты Светлана Тихановская.

Несогласные с результатами выборов с вечера 9 августа выходят на улицы городов . За время протестов в Беларуси было задержано около семи тысяч протестующих, в больницах оказались сотни человек , в том числе сотрудники правоохранительных органов. Как сообщало МВД, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, двое погибли .

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