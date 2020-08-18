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Минстройархитектуры попросило протестующих не мешать работе отрасли
18.08.2020 13:14 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 авг – Sputnik. Министерство архитектуры и строительства Беларуси призвало всех сотрудников отрасли, которые сейчас выступают с протестами, не проводить их на рабочих местах, не мешать работе стройкомплекса, говорится в заявлении ведомства.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Минстройархитектуры призывает всех, кто считает необходимым выразить свою точку зрения в виде митинга или забастовки, не мешать работе стройкомплекса… Рабочие цеха и стройплощадки — не место для выражения своих личных политических убеждений и мнений", - говорится в заявлении на сайте ведомства.
Рабочим также напоминают, что силой на рабочих местах никто никого удерживать не будут.
К тому же, подчеркнули в министерстве, протестные акции в рабочих цехах и на стройплощадках недопустимы – это объекты повышенной опасности.
"Кроме того, процесс строительства сопряжен со множеством рисков, пренебрегать которыми нельзя. Остановить стройку или некачественно выполнить строительные работы — это значит нанести удар по обычным гражданам страны, которые не смогут получить ключи от долгожданных квартир", - добавили в ведомстве.
Массовые акции протеста начались после выборов президента Беларуси, которые прошли 9 августа. По данным Центризбиркома,
Несогласные с результатами выборов с вечера 9 августа
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В ведомстве подчеркнули, что рабочие цеха и стройплощадки – не место для выражения личных мнений и убеждений и убеждений.
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