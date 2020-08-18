ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минстройархитектуры попросило протестующих не мешать работе отрасли

18.08.2020 13:14 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 авг – Sputnik. Министерство архитектуры и строительства Беларуси призвало всех сотрудников отрасли, которые сейчас выступают с протестами, не проводить их на рабочих местах, не мешать работе стройкомплекса, говорится в заявлении ведомства.

© Sputnik / Виктор Толочко
Забастовки и акции протеста проходят на заводах и в компаниях Беларуси

"Минстройархитектуры призывает всех, кто считает необходимым выразить свою точку зрения в виде митинга или забастовки, не мешать работе стройкомплекса… Рабочие цеха и стройплощадки — не место для выражения своих личных политических убеждений и мнений", - говорится в заявлении на сайте ведомства.

Рабочим также напоминают, что силой на рабочих местах никто никого удерживать не будут.

К тому же, подчеркнули в министерстве, протестные акции в рабочих цехах и на стройплощадках недопустимы – это объекты повышенной опасности.

"Кроме того, процесс строительства сопряжен со множеством рисков, пренебрегать которыми нельзя. Остановить стройку или некачественно выполнить строительные работы — это значит нанести удар по обычным гражданам страны, которые не смогут получить ключи от долгожданных квартир", - добавили в ведомстве.

Массовые акции протеста начались после выборов президента Беларуси, которые прошли 9 августа. По данным Центризбиркома, победил Александр Лукашенко, за него проголосовали более 80% избирателей, на втором месте оказалась кандидат в президенты Светлана Тихановская.

Несогласные с результатами выборов с вечера 9 августа выходят на улицы городов. С минувшей недели на многих промышленных гигантах страны начались митинги протеста, перешедшие в забастовки.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ведомстве подчеркнули, что рабочие цеха и стройплощадки – не место для выражения личных мнений и убеждений и убеждений.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Россиянин Важенков госпитализирован из-за полученных в Минске травм
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

17.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
18.08.2020
Кобринский вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика