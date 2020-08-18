Уголовное дело возбудили в Гомеле за снятый белорусский флаг

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 авг – Sputnik. В Гомеле возбуждено уголовное дело по статье "надругательство над государственными символами", сообщила Sputnik во вторник официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 16 августа. Как говорится в материалах дела, неизвестные спустили с флагштока государственный флаг Беларуси на площади Ленина, обмотали вокруг шеста, а через некоторое время скрутили его и поместили возле ограждения Гомельского дворцово-паркового ансамбля. Вместо него был поднят бело-красно-белый флаг.

"В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению противоправных действий. Изучаются видеозаписи, изъятые с камер уличного видеонаблюдения, допрашиваются свидетели", - рассказала Кривоногова.

Статья 370 Уголовного кодекса Беларуси (Надругательство над государственными символами) предусматривает наказание в виде общественных работ, или штрафа, или исправительных работ на срок до двух лет, или арест, или ограничение свободы на срок до одного года.