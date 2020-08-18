Убийство 15-летней давности: в Могилеве будут судить обвиняемых

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 авг – Sputnik. Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело об убийствах и разбойном нападении в Бобруйске и Бобруйском районе, которое было совершено более 15 лет назад, сообщили в ведомстве.

Как следует из материалов дела, в январе 2004 года в Бобруйске в ходе ссоры мужчина совершил убийство своего знакомого с особой жестокостью, затем вывез его тело в лесопосадку и закопал. Там же были обнаружены тела двух убитых девушек, которых вызвали для сексуальных утех

"Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении двух обвиняемых в убийстве тех человек и разбое", – сообщили Sputnik во вторник в главном надзорном ведомстве.

Следователи установили, что спустя полгода после первого убийства, обвиняемые пригласили двух девушек по вызову, посадили их в автомобиль, заплатили 100 долларов и вывезли в лес, где был захоронен мужчина.

"Там они связали руки за спинами, завладели принадлежавшим им имуществом, в том числе из квартиры по их месту жительства – на 17,2 миллиона неденоминированных рублей", – рассказали прокуроры.

В лесном массиве девушки были убиты, обвиняемые выкопали яму, в которой захоронили тела.

"После изучения материалов дела в Генеральной прокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, полном и объективном исследовании обстоятельств преступлений", – сказали в Генпрокуратуре.