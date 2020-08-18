ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Убийство 15-летней давности: в Могилеве будут судить обвиняемых

18.08.2020 16:06 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 авг – Sputnik. Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело об убийствах и разбойном нападении в Бобруйске и Бобруйском районе, которое было совершено более 15 лет назад, сообщили в ведомстве.

© Photo : СК РБ
Убийство 18-летней давности раскрыли в Могилеве

Как следует из материалов дела, в январе 2004 года в Бобруйске в ходе ссоры мужчина совершил убийство своего знакомого с особой жестокостью, затем вывез его тело в лесопосадку и закопал. Там же были обнаружены тела двух убитых девушек, которых вызвали для сексуальных утех

"Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении двух обвиняемых в убийстве тех человек и разбое", – сообщили Sputnik во вторник в главном надзорном ведомстве.

Следователи установили, что спустя полгода после первого убийства, обвиняемые пригласили двух девушек по вызову, посадили их в автомобиль, заплатили 100 долларов и вывезли в лес, где был захоронен мужчина.

"Там они связали руки за спинами, завладели принадлежавшим им имуществом, в том числе из квартиры по их месту жительства – на 17,2 миллиона неденоминированных рублей", – рассказали прокуроры.

В лесном массиве девушки были убиты, обвиняемые выкопали яму, в которой захоронили тела.

"После изучения материалов дела в Генеральной прокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, полном и объективном исследовании обстоятельств преступлений", – сказали в Генпрокуратуре.

 

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Преступления были совершены в течение полугода, но похоронили злоумышленники своих жертв практически рядом.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Уголовное дело возбудили в Гомеле за снятый белорусский флаг
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

17.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
18.08.2020
Кобринский вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика