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Блогер Тихановский этапирован в СИЗО Жодино, адвокат скоро будет у него
18.08.2020 17:28 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК,18 авг – Sputnik. Известный белорусский блогер и муж экс кандидата президента Сергей Тихановский переведен из СИЗО № 1 в Минске в Жодино, сообщил адвокат обвиняемого Виктор Мацкевич.
© Sputnik / Инна Гришук
Тихановский проходит по уголовному делу о насилии в отношении сотрудников милиции и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок.
"По решению руководителя следственной группы вчера Тихановский был переведен в СИЗО в Жодино. Мы, адвокаты, считаем, что этого не было никакой процессуальной необходимости ", – сообщил Мацкевич во вторник.
Адвокат отметил, что в ближайшее время он собирается посетить его в СИЗО. "Завтра я буду у него, буду выяснять причины перевода", – сказал Мацкевич.
Он также сообщил, что Тихановский находится под стражей уже более двух месяцев: 29 мая ему следователи продлили сроки содержания до 29 сентября.
Тихановский был
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Следствие до 29 сентября продлило сроки содержания Тихановского под стражей, которому предъявлено обвинение по ряду уголовных статей.
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