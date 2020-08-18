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Блогер Тихановский этапирован в СИЗО Жодино, адвокат скоро будет у него

18.08.2020 17:28 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК,18 авг – Sputnik. Известный белорусский блогер и муж экс кандидата президента Сергей Тихановский переведен из СИЗО № 1 в Минске в Жодино, сообщил адвокат обвиняемого Виктор Мацкевич.

© Sputnik / Инна Гришук
Сергею Тихановскому продлили срок задержания до 29 сентября

Тихановский проходит по уголовному делу о насилии в отношении сотрудников милиции и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок.

"По решению руководителя следственной группы вчера Тихановский был переведен в СИЗО в Жодино. Мы, адвокаты, считаем, что этого не было никакой процессуальной необходимости ", – сообщил Мацкевич во вторник.

Адвокат отметил, что в ближайшее время он собирается посетить его в СИЗО. "Завтра я буду у него, буду выяснять причины перевода", – сказал Мацкевич.

Он также сообщил, что Тихановский находится под стражей уже более двух месяцев: 29 мая ему следователи продлили сроки содержания до 29 сентября.

Тихановский был задержан вечером 29 мая на Советской площади в Гродно. В этот вечер здесь проходил сбор подписей в поддержку претендента в кандидаты в президенты Светланы Тихановской, блогер приехал на пикет как руководитель инициативной группы своей супруги. В какой-то момент к блогеру обратилась женщина, но тот сказал, что она задает провокационные вопросы, и не стал с ней общаться. После к Тихановскому и его команде подошел милиционер, который вскоре оказался на земле.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Следствие до 29 сентября продлило сроки содержания Тихановского под стражей, которому предъявлено обвинение по ряду уголовных статей.
 
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