Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 авг – Sputnik. Белорусский государственный академический заслуженный хореографический ансамбль "Хорошки" написал открытое обращение в связи с последними событиями в стране.

После президентских выборов в республике прокатилась волна протестных уличных акций , которые поддержали на некоторых предприятиях. Силовиками за несколько дней было задержано по всей стране более 7 тысяч человек за участия в несанкционированных митингах, многие получили травмы, два человека погибли.

"Мы не можем молча и безучастно смотреть на события, происходящие в нашей стране", – говорится в открытом обращении артистов "Хорошек".

Там также подчеркивается, что "полная ответственность за все происходящее лежит сугубо на действующей власти". В открытом письме содержится призыв к сотрудникам силовых структур прекратить насилие и встать на сторону народа.

Кроме того, артисты "Хорошек" призвали отпустить задержанных, провести новые выборы, допустить к подсчету голосов международных и независимых наблюдателей.

При этом, по информации ансамбля, директор новый директор "Хорошек" Валерий Курд не поддерживает инициативу коллектива.

Под открытым письмом, которое опубликовано в интернете, стоят подписи около 30 артистов и сотрудников коллектива.

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