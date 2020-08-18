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Артисты "Хорошек" написали открытое письмо: хотят перемен
18.08.2020 18:00 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 авг – Sputnik. Белорусский государственный академический заслуженный хореографический ансамбль "Хорошки" написал открытое обращение в связи с последними событиями в стране.
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"Мы не можем молча и безучастно смотреть на события, происходящие в нашей стране", – говорится в открытом обращении артистов "Хорошек".
Там также подчеркивается, что "полная ответственность за все происходящее лежит сугубо на действующей власти". В открытом письме содержится призыв к сотрудникам силовых структур прекратить насилие и встать на сторону народа.
Кроме того, артисты "Хорошек" призвали отпустить задержанных, провести новые выборы, допустить к подсчету голосов международных и независимых наблюдателей.
При этом, по информации ансамбля, директор новый директор "Хорошек" Валерий Курд не поддерживает инициативу коллектива.
Под открытым письмом, которое опубликовано в интернете, стоят подписи около 30 артистов и сотрудников коллектива.
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Назначенный недавно на должность директора "Хорошек" полковник Курд инициативу коллектива не поддержал.
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