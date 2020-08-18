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Мятеж произошел в Мали: арестованы премьер и сын президента
18.08.2020 17:44 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 авг – Sputnik. Вооруженный мятеж произошел в Мали, военные арестовали премьера Бубу Сиссе и сына президента Карима Кейта, сообщил портал LSI Africa.
© REUTERS / CARLOS GARCIA RAWLINS
Мятеж в вооруженных силах на военной базе вблизи столицы Бамако произошел во вторник: среди арестованных оказались некоторые министры, в том числе глава МИД и минфина, высокопоставленные офицеры.
Сообщается, что мятежниками также был арестован министр обороны страны – генерал Ибрахим Дахиру Дембеле.
По информации местных СМИ, возглавили мятеж полковники Камара и Дьяу, а также генерал Шейк Фантамади Дембеле.
В последнее время страна находится в состоянии глубокого политического кризиса: оппозиция требует отставки президента и отвергает компромиссные варианты урегулирования.
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По информации местных СМИ, возглавили мятеж полковники Камара и Дьяу, а также генерал Шейк Фантамади Дембеле.
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