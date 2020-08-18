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Мятеж произошел в Мали: арестованы премьер и сын президента

18.08.2020 17:44 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 авг – Sputnik. Вооруженный мятеж произошел в Мали, военные арестовали премьера Бубу Сиссе и сына президента Карима Кейта, сообщил портал LSI Africa.

© REUTERS / CARLOS GARCIA RAWLINS
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Мятеж в вооруженных силах на военной базе вблизи столицы Бамако произошел во вторник: среди арестованных оказались некоторые министры, в том числе глава МИД и минфина, высокопоставленные офицеры.

Сообщается, что мятежниками также был арестован министр обороны страны – генерал Ибрахим Дахиру Дембеле.

По информации местных СМИ, возглавили мятеж полковники Камара и Дьяу, а также генерал Шейк Фантамади Дембеле.

В последнее время страна находится в состоянии глубокого политического кризиса: оппозиция требует отставки президента и отвергает компромиссные варианты урегулирования.

 
Теги: Минск
 
 
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По информации местных СМИ, возглавили мятеж полковники Камара и Дьяу, а также генерал Шейк Фантамади Дембеле.
 
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