Мятеж произошел в Мали: арестованы премьер и сын президента

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 авг – Sputnik. Вооруженный мятеж произошел в Мали, военные арестовали премьера Бубу Сиссе и сына президента Карима Кейта, сообщил портал LSI Africa.

Мятеж в вооруженных силах на военной базе вблизи столицы Бамако произошел во вторник: среди арестованных оказались некоторые министры, в том числе глава МИД и минфина, высокопоставленные офицеры.

Сообщается, что мятежниками также был арестован министр обороны страны – генерал Ибрахим Дахиру Дембеле.

По информации местных СМИ, возглавили мятеж полковники Камара и Дьяу, а также генерал Шейк Фантамади Дембеле.

В последнее время страна находится в состоянии глубокого политического кризиса: оппозиция требует отставки президента и отвергает компромиссные варианты урегулирования.