Детский сад горел в Минске: детей и воспитателей эвакуировали

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 авг – Sputnik. Пожар произошел в одном из детских садов в столице, сообщили в Минском городском управлении МЧС.

Инцидент случился днем 18 августа. До прибытия пожарных расчетов из здания вывели 74 воспитанника и 20 работников учреждения. О пострадавших не сообщается.

"В ходе разведки установлено, что в кабинете кастелянши произошло загорание холодильника и имущества на площади 1 кв. м", – рассказали в МЧС.

Во время пожара были повреждены холодильник и иное имущество, а также закопчен коридор. МЧС выясняет точную причину возгорания. По предварительным данным, произошло короткое замыкание электропроводки холодильника.