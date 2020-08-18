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Детский сад горел в Минске: детей и воспитателей эвакуировали
18.08.2020 18:00 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 авг – Sputnik. Пожар произошел в одном из детских садов в столице, сообщили в Минском городском управлении МЧС.
Инцидент случился днем 18 августа. До прибытия пожарных расчетов из здания вывели 74 воспитанника и 20 работников учреждения. О пострадавших не сообщается.
"В ходе разведки установлено, что в кабинете кастелянши произошло загорание холодильника и имущества на площади 1 кв. м", – рассказали в МЧС.
Во время пожара были повреждены холодильник и иное имущество, а также закопчен коридор. МЧС выясняет точную причину возгорания. По предварительным данным, произошло короткое замыкание электропроводки холодильника.
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До прибытия пожарных расчетов из здания вывели 74 воспитанника и 20 работников учреждения, информации о пострадавших нет.
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