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Директор волковысского исторического музея найден погибшим

18.08.2020 18:46 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК,18 авг Sputnik. Волонтеры Поисково-спасательного отряда "Ангел" обнаружили тело без вести пропавшего несколько дней назад директора Волковысского военно-исторического музея Константина Шишмакова, сообщил руководитель "Ангела" Сергей Ковган.

Шишмаков пропал без вести несколько дней назад, его родные обратились с заявлением в милицию, после чего к поискам также подключились волонтеры "Ангела".

"Тело было обнаружено сегодня, первоначально был обнаружен с дрона его автомобиль, потом мы нашли его тело", - сообщил Sputnik Ковган.

По его словам, родители погибшего, которые заявили об его исчезновении, дали номер телефона и по сотам вычислили место, где он последний раз им воспользовался. Туда был направлен беспилотник, при помощи которого и обнаружили автомобиль.

Ковган отказался ответить на вопрос о причине смерти Шишмакова, пояснив, что это компетенция правоохранительных органов. Как ранее сообщал "Ангел", Шишмаков перестал выходить на связь 15 августа, в тот день в 16:00 он уехал из музея, предположительно, домой.  

 
Теги: Минск
 
 
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Первоначально с дрона был обнаружен автомобиль погибшего, после чего волонтеры нашли его тело.
 
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