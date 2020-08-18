Renault съехал в кювет в Толочинском районе: пострадали 2 женщины

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 авг – Sputnik. Две женщины получили травмы и были госпитализированы в результате ДТП в Толочинском районе, сообщили в управлении ГАИ Витебского облисполкома.

Авария произошла во вторник 18 августа около 13:00 на пересечении дорог Орша – Лепель и Витебск – Сенно.

"Водитель Renault не справилась с управлением при повороте. Автомобиль съехал в кювет и перевернулся", – сказали в ГАИ.

Там также отметили, что пострадали двое пассажиров машины – жительница Полоцка и новополочанка, обе были доставлены в больницу для оказания помощи.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.