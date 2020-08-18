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Renault съехал в кювет в Толочинском районе: пострадали 2 женщины
19.08.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 авг – Sputnik. Две женщины получили травмы и были госпитализированы в результате ДТП в Толочинском районе, сообщили в управлении ГАИ Витебского облисполкома.
© Photo : ГАИ УВД Брестского облисполкома
Подробности смертельного ДТП в Бресте рассказали в ГАИ
Авария произошла во вторник 18 августа около 13:00 на пересечении дорог Орша – Лепель и Витебск – Сенно.
"Водитель Renault не справилась с управлением при повороте. Автомобиль съехал в кювет и перевернулся", – сказали в ГАИ.
Там также отметили, что пострадали двое пассажиров машины – жительница Полоцка и новополочанка, обе были доставлены в больницу для оказания помощи.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.
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В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.
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