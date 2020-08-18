"Дождь" из какао несколько дней шел в одном из городов в Швейцарии

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 авг – Sputnik. Жители швейцарского города Ольтен в последние дни наблюдают необычное явление – с неба сыпется какао-порошок, сообщила газета Oltner Tagblatt.

Первым странный налет на своем авто заметил один из горожан: капот машины был покрыт коричневым порошком.

Позже выяснилось, что это какао, которое сыпалось с неба несколько дней.

Причиной этого необычного "дождя" стала поломка системы вентиляции на местной шоколадной фабрике. На заводе заявили, что порошок опасности для людей не представляет, а испачканные машины компания обязуется очистить за свой счет.