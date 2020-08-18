Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 авг – Sputnik. Вооруженного пистолетом и ножом мужчину сняли с автобуса в пункте пропуска "Новая Гута" на белорусско-украинской границе, сообщили в Государственном пограничном комитете Беларуси.

Инцидент произошел во вторник 18 августа: оружие у мужчины нашли во время оформления автобуса, который следовал из Киева в Минск.

"Во время прохождения паспортного контроля выяснилось, что мужчина находится в межгосударственном розыске по странам СНГ", – сказали в ГПК.

Там также сообщили, что в личных вещах 34-летнего гражданина нашли револьвер под мелкокалиберный патрон и нож.

Задержанного пограничники передали сотрудникам милиции.