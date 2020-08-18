|
Вооруженного пистолетом мужчину задержали в пункте пропуска "Новая Гута"
19.08.2020 09:02 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 авг – Sputnik. Вооруженного пистолетом и ножом мужчину сняли с автобуса в пункте пропуска "Новая Гута" на белорусско-украинской границе, сообщили в Государственном пограничном комитете Беларуси.
© Photo : ГТК
Инцидент произошел во вторник 18 августа: оружие у мужчины нашли во время оформления автобуса, который следовал из Киева в Минск.
"Во время прохождения паспортного контроля выяснилось, что мужчина находится в межгосударственном розыске по странам СНГ", – сказали в ГПК.
Там также сообщили, что в личных вещах 34-летнего гражданина нашли револьвер под мелкокалиберный патрон и нож.
Задержанного пограничники передали сотрудникам милиции.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
При проведении паспортного контроля пограничники выяснили, что мужчина находится в международном розыске.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)