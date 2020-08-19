Иностранных журналистов без аккредитации не пустили в Беларусь

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 авг – Sputnik. Пограничники отказали во въезде в Беларусь иностранных журналистам, которые пытались попасть в республику под видом туристов, об этом сообщили в Государственном пограничном комитете (ГПК).

В ведомстве рассказали, что 18 августа в пункте пропуска "Национальный аэропорт "Минск" не пропустили 17 представителей иностранных СМИ. Отказ обусловлен отсутствием у них аккредитации для осуществления журналистской деятельности на территории Беларуси.

"Несмотря на то обстоятельство, что иностранцы скрывали истинные цели въезда в Беларусь, сообщая о планах по посещению различных достопримечательностей, обнаруженные удостоверения журналистов различных телерадиовещательных компаний и профессиональная аппаратура раскрывали намерения последних по осуществлению журналистской деятельности с нарушением белорусского законодательства", - рассказали в ГПК.

Также у иностранцев обнаружили крупные суммы в наличных деньгах, что крайне нетипично для туристов.

При этом у прибывших Беларусь также 18 августа представителей Deutsche Welle и Danmarks Radio проблем с пересечением границы не возникло, поскольку у они имели аккредитацию МИД.

Ранее в Госпогранкомитете заявили, что контроль иностранцев , въезжающих в Беларусь, в данный момент усилен.

"Если иностранные граждане не могут или затрудняются подтвердить цели своего визита в Беларусь, то к ним могут возникнуть дополнительные вопросы. Если они не смогут ответить и на эти вопросы, то им будет отказано во въезде", - пояснил официальный представитель ведомства Антон Бычковский.

Читайте также: