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Иностранных журналистов без аккредитации не пустили в Беларусь

19.08.2020 11:20 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 авг – Sputnik. Пограничники отказали во въезде в Беларусь иностранных журналистам, которые пытались попасть в республику под видом туристов, об этом сообщили в Государственном пограничном комитете (ГПК).

В ведомстве рассказали, что 18 августа в пункте пропуска "Национальный аэропорт "Минск"  не пропустили 17 представителей иностранных СМИ. Отказ обусловлен отсутствием у них аккредитации для осуществления журналистской деятельности на территории Беларуси.

© Photo : ГПК Беларуси
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"Несмотря на то обстоятельство, что иностранцы скрывали истинные цели въезда в Беларусь, сообщая о планах по посещению различных достопримечательностей, обнаруженные удостоверения журналистов различных телерадиовещательных компаний и профессиональная аппаратура раскрывали намерения последних по осуществлению журналистской деятельности с нарушением белорусского законодательства", - рассказали в ГПК.

Также у иностранцев обнаружили крупные суммы в наличных деньгах, что крайне нетипично для туристов.

При этом у прибывших Беларусь также 18 августа представителей Deutsche Welle и Danmarks Radio проблем с пересечением границы не возникло, поскольку у они имели аккредитацию МИД.

Ранее в Госпогранкомитете заявили, что контроль иностранцев, въезжающих в Беларусь, в данный момент усилен.

"Если иностранные граждане не могут или затрудняются подтвердить цели своего визита в Беларусь, то к ним могут возникнуть дополнительные вопросы. Если они не смогут ответить и на эти вопросы, то им будет отказано во въезде", - пояснил официальный представитель ведомства Антон Бычковский.

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Теги: Минск
 
 
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Иностранцы пытались въехать в республику под видом туристов, однако их редакционные удостоверения и профессиональная аппаратура насторожили пограничников.
 
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