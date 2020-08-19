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В Молодечно ищут двух подростков: они ушли из дома-интерната

19.08.2020 13:08 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Молодечно уже почти сутки ищут двух подростков, которые ушли из дома-интерната семейного типа и до сих пор не вернулись. Об этом сообщает пресс-служба милиции.


Фото предоставлено пресс-службой МВД

Последний раз подростков видели 18 августа примерно в 21.40 возле школы № 14 (район 6-го микрорайона).

15-летний Евгений Шелест был одет в оранжевую футболку, шорты цвета хаки и черные кроссовки Nike. 14-летний Алексей Качан — в голубые шорты с желтой полосой, бордовую футболку и темно-синие кроссовки Nike.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении парней, просят сообщить в Молодечненский РОВД по телефону +375 33 381−52−90.

 
 
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Они ушли из дома-интерната семейного типа и до сих пор не вернулись.
 
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