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Два подростка пропали в Молодечно – их объявили в розыск

19.08.2020 13:30 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 авг – Sputnik. Два подростка пропали без вести в Молодечно, сообщили в УВД Минского облисполкома.

© Sputnik / Виктор Толочко
МВД опровергло информацию о пропавших без вести на акциях протеста

Оба парня воспитывались в доме-интернате семейного типа. Одному подростку 14 лет, второму – 15. Они ушли из дома 18 августа, с тех пор об их месте нахождении ничего не известно. В последний раз приятелей видели около СШ № 14 в Молодечно.

Подростков объявили в розыск. Их фотографии и краткое описание внешности размещены на сайте УВД.

Первого подростка зовут Евгений Шелест, в день исчезновения он был одет в оранжевую футболку, шорты цвета хаки, черные кроссовки с надписью Nike. Его друг Алексей Кочан ушел из дома в голубых шортах с желтой полосой, бордовой футболке, темно-синих кроссовках с надписью Nike.

Милиция просит сообщить любые сведения о пропавших подростках по телефонам: +375 33 3815290, 8-0176-771656, либо 102.

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Теги: Минск
 
 
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Оба воспитывались в доме-интернате семейного типа, откуда ушли 18 августа, с тех пор об их месте нахождения ничего не известно.
 
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В Молодечно ищут двух подростков: они ушли из дома-интерната
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