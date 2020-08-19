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Два подростка пропали в Молодечно – их объявили в розыск
19.08.2020 13:30 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 авг – Sputnik. Два подростка пропали без вести в Молодечно, сообщили в УВД Минского облисполкома.
© Sputnik / Виктор Толочко
Оба парня воспитывались в доме-интернате семейного типа. Одному подростку 14 лет, второму – 15. Они ушли из дома 18 августа, с тех пор об их месте нахождении ничего не известно. В последний раз приятелей видели около СШ № 14 в Молодечно.
Подростков объявили в розыск. Их фотографии и краткое описание внешности размещены на
Первого подростка зовут Евгений Шелест, в день исчезновения он был одет в оранжевую футболку, шорты цвета хаки, черные кроссовки с надписью Nike. Его друг Алексей Кочан ушел из дома в голубых шортах с желтой полосой, бордовой футболке, темно-синих кроссовках с надписью Nike.
Милиция просит сообщить любые сведения о пропавших подростках по телефонам: +375 33 3815290, 8-0176-771656, либо 102.
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Оба воспитывались в доме-интернате семейного типа, откуда ушли 18 августа, с тех пор об их месте нахождения ничего не известно.
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