Два подростка пропали в Молодечно – их объявили в розыск

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 авг – Sputnik. Два подростка пропали без вести в Молодечно, сообщили в УВД Минского облисполкома.

Оба парня воспитывались в доме-интернате семейного типа. Одному подростку 14 лет, второму – 15. Они ушли из дома 18 августа, с тех пор об их месте нахождении ничего не известно. В последний раз приятелей видели около СШ № 14 в Молодечно.

Подростков объявили в розыск. Их фотографии и краткое описание внешности размещены на сайте УВД.

Первого подростка зовут Евгений Шелест, в день исчезновения он был одет в оранжевую футболку, шорты цвета хаки, черные кроссовки с надписью Nike. Его друг Алексей Кочан ушел из дома в голубых шортах с желтой полосой, бордовой футболке, темно-синих кроссовках с надписью Nike.

Милиция просит сообщить любые сведения о пропавших подростках по телефонам: +375 33 3815290, 8-0176-771656, либо 102.

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