Мэр Минска призвал горожан не ходить на уличные акции

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 авг – Sputnik. Председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак призвал жителей белорусской столицы не ходить на уличные акции, соответствующее обращение было размещено в официальном Telegram-канале комитета.

"Уважаемые минчане, не принимайте участие в несанкционированных мероприятиях и не нарушайте законодательство. Участники уличных акций, которые сегодня проходят в столице нарушают закон о массовых мероприятиях", – говорится в заявлении.

Сивак также отметил, что по состоянию на четверг 20 августа в Мингорисполкоме не поступали какие-либо обращения с просьбой разрешить проводить подобные мероприятия на территории города.

Председатель исполкома также попросил жителей Минска не поддаваться на провокации и не нарушать законодательство.

Выборы президента Беларуси прошли 9 августа. По данным Центризбиркома, победил Лукашенко, за него проголосовали более 80% избирателей, на втором месте оказалась кандидат в президенты Светлана Тихановская.

Не согласные с результатами выборов люди с вечера 9 августа выходят на улицы городов . За время протестов в Беларуси было задержано около семи тысяч протестующих, в больницах оказались сотни человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов. Как сообщало МВД, в ходе беспорядков пострадали сотни людей. По последним данным, жертвами стали три человека.

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