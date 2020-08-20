﻿ Мэр Минска призвал горожан не ходить на уличные акции. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мэр Минска призвал горожан не ходить на уличные акции

21.08.2020 12:18 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 авг – Sputnik. Председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак призвал жителей белорусской столицы не ходить на уличные акции, соответствующее обращение было размещено в официальном Telegram-канале комитета.

© Sputnik / Виктор Толочко
Милиция задержала в Минске председателя стачкома МАЗа

"Уважаемые минчане, не принимайте участие в несанкционированных мероприятиях и не нарушайте законодательство. Участники уличных акций, которые сегодня проходят в столице нарушают закон о массовых мероприятиях", – говорится в заявлении.

Сивак также отметил, что по состоянию на четверг 20 августа в Мингорисполкоме не поступали какие-либо обращения с просьбой разрешить проводить подобные мероприятия на территории города.

Председатель исполкома также попросил жителей Минска не поддаваться на провокации и не нарушать законодательство.

Выборы президента Беларуси прошли 9 августа. По данным Центризбиркома, победил Лукашенко, за него проголосовали более 80% избирателей, на втором месте оказалась кандидат в президенты Светлана Тихановская.

Не согласные с результатами выборов люди с вечера 9 августа выходят на улицы городов. За время протестов в Беларуси было задержано около семи тысяч протестующих, в больницах оказались сотни человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов. Как сообщало МВД, в ходе беспорядков пострадали сотни людей. По последним данным, жертвами стали три человека.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Председатель исполкома попросил жителей Минска не поддаваться на провокации и не нарушать законодательство.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Милиция задержала в Минске председателя стачкома МАЗа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

20.08.2020
Mir24.TV Belarus
21.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика