|
Мэр Минска призвал горожан не ходить на уличные акции
21.08.2020 12:18 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 авг – Sputnik. Председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак призвал жителей белорусской столицы не ходить на уличные акции, соответствующее обращение было размещено в официальном Telegram-канале комитета.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Уважаемые минчане, не принимайте участие в несанкционированных мероприятиях и не нарушайте законодательство. Участники уличных акций, которые сегодня проходят в столице нарушают закон о массовых мероприятиях", – говорится в заявлении.
Сивак также отметил, что по состоянию на четверг 20 августа в Мингорисполкоме не поступали какие-либо обращения с просьбой разрешить проводить подобные мероприятия на территории города.
Председатель исполкома также попросил жителей Минска не поддаваться на провокации и не нарушать законодательство.
Выборы президента Беларуси прошли 9 августа. По данным Центризбиркома, победил Лукашенко, за него проголосовали более 80% избирателей, на втором месте оказалась кандидат в президенты Светлана Тихановская.
Не согласные с результатами выборов люди с вечера 9 августа
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Председатель исполкома попросил жителей Минска не поддаваться на провокации и не нарушать законодательство.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)