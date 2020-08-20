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Латушко объяснил, что возле его дома делали следователи

21.08.2020 12:18 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 авг – Sputnik. Член Координационного совета оппозиции Беларуси Павел Латушко рассказал, что возле его дома вечером в четверг делали сотрудники Следственного комитета, сообщает корреспондент Sputnik.

"Я завершил разговор с адвокатом, он меня проинформировал, что вместе с представителями СК находится возле моего дома, где проходят мероприятия по факту предполагаемого совершения хулиганства – в связи с разукраской фасада здания и ограждения", – сказал Латушко Sputnik по телефону.

По его словам, удалось установить что в 02:45 20 августа подъехал автомобиль, из которого вышли двое мужчин, они забросали дом краской и разукрасили ограждение. Происшествие попало на видеокамеры.

"Адвокат сказал, что рассматривается вопрос о возбуждение дела за хулиганство", – отметил Латушко.

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Теги: Минск
 
 
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