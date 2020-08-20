|
Латушко объяснил, что возле его дома делали следователи
21.08.2020 12:18 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 авг – Sputnik. Член Координационного совета оппозиции Беларуси Павел Латушко рассказал, что возле его дома вечером в четверг делали сотрудники Следственного комитета, сообщает корреспондент Sputnik.
"Я завершил разговор с адвокатом, он меня проинформировал, что вместе с представителями СК находится возле моего дома, где проходят мероприятия по факту предполагаемого совершения хулиганства – в связи с разукраской фасада здания и ограждения", – сказал Латушко Sputnik по телефону.
По его словам, удалось установить что в 02:45 20 августа подъехал автомобиль, из которого вышли двое мужчин, они забросали дом краской и разукрасили ограждение. Происшествие попало на видеокамеры.
"Адвокат сказал, что рассматривается вопрос о возбуждение дела за хулиганство", – отметил Латушко.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дом бывшего директора Купаловского театра в ночь на четверг облили краской, а ворота разрисовали бело-красно-белыми флагами.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)