Милиция задержала в Минске председателя стачкома МАЗа

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 авг – Sputnik. Сотрудники минской милиции задержали председателя стачечного комитета Минского автомобильного завода (МАЗ) Евгения Бохвалова, сообщили в ГУВД Минска.

"Он задержан и доставлен в одно из районных отделений милиции", – сообщила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

Она не уточнила, в связи с чем у правоохранителей появились претензии к Бохвалову. "На данный момент это исчерпывающая информация", – сказала Ганусевич.

После президентских выборов, на которых, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, по Беларуси прокатилась волна уличных протестных акций. К ним присоединились и некоторые сотрудники ряда предприятий, в том числе таких флагманов белорусской экономики, как БелАЗ, МАЗ, МЗКТ и "Беларуськалий".

Читайте также:

Лукашенко: если рабочий человек рвется на площадь, он не рабочий

На БМЗ запустили печи , остановленные во время акции протеста

, остановленные во время акции протеста Акция протеста на МТЗ: рабочие собрались на проходной – видео