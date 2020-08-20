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Милиция задержала в Минске председателя стачкома МАЗа
21.08.2020 12:18 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 авг – Sputnik. Сотрудники минской милиции задержали председателя стачечного комитета Минского автомобильного завода (МАЗ) Евгения Бохвалова, сообщили в ГУВД Минска.
"Он задержан и доставлен в одно из районных отделений милиции", – сообщила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.
Она не уточнила, в связи с чем у правоохранителей появились претензии к Бохвалову. "На данный момент это исчерпывающая информация", – сказала Ганусевич.
После президентских выборов, на которых, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, по Беларуси прокатилась волна уличных протестных акций. К ним присоединились и некоторые сотрудники ряда предприятий, в том числе таких флагманов белорусской экономики, как БелАЗ, МАЗ, МЗКТ и "Беларуськалий".
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Правоохранительные органы белорусской столицы пока не озвучивают, какие претензии у них появились к Бохвалову.
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