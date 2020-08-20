Уголовное дело возбуждено в отношении оппозиционера Павла Северинца

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 авг – Sputnik. Следователи возбудили уголовное дело в отношении известного белорусского оппозиционера Павла Северинца, пока он отбывает административный арест, сообщила его жена Ольга.

Северинец был задержан в начале июня за участие в несанкционированных акциях, ему несколько раз продлевали срок ареста.

"Позвонили из Следственного комитета, сообщили, что на Павла заведено уголовное дело", – написала супруга политика на своей странице Facebook.

По ее словам, адвокат уточнил, что уголовное дело возбуждено по ст. 293 Уголовного кодекса Беларуси – за массовые беспорядки.

"Как у Тихановского (блогер Сергей Тихановский – Sputnik), Статкевича (оппозиционер Николай Статкевич) и других. Завтра адвокат идет на допрос", – сказала супруга политика. Она уточнила, что сейчас ее муж находится в ИВС на улице Окрестина.

Северинец не в первый раз попадает под следствие по статье за участие или организацию массовых беспорядков, несанкционированных уличных акций либо хулиганство. Его считают оппозиционным "уличным политиком" из-за активного участия в различных шествиях. Он не один раз был за это приговорен к лишению свободы и отбывал срок.