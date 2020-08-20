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Уголовное дело возбуждено в отношении оппозиционера Павла Северинца
21.08.2020 12:18 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 авг – Sputnik. Следователи возбудили уголовное дело в отношении известного белорусского оппозиционера Павла Северинца, пока он отбывает административный арест, сообщила его жена Ольга.
© Sputnik / Алексей Филиппов
Северинец был задержан в начале июня за участие в несанкционированных акциях, ему несколько раз продлевали срок ареста.
"Позвонили из Следственного комитета, сообщили, что на Павла заведено уголовное дело", – написала супруга политика на своей странице Facebook.
По ее словам, адвокат уточнил, что уголовное дело возбуждено по ст. 293 Уголовного кодекса Беларуси – за массовые беспорядки.
"Как у Тихановского (блогер Сергей Тихановский – Sputnik), Статкевича (оппозиционер Николай Статкевич) и других. Завтра адвокат идет на допрос", – сказала супруга политика. Она уточнила, что сейчас ее муж находится в ИВС на улице Окрестина.
Северинец не в первый раз попадает под следствие по статье за участие или организацию массовых беспорядков, несанкционированных уличных акций либо хулиганство. Его считают оппозиционным "уличным политиком" из-за активного участия в различных шествиях. Он не один раз был за это приговорен к лишению свободы и отбывал срок.
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О том, что он опять попал под следствие, стало известно за сутки до освобождения из ИВС на Окрестина.
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