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Уголовное дело возбуждено в отношении оппозиционера Павла Северинца

21.08.2020 12:18 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 авг – Sputnik. Следователи возбудили уголовное дело в отношении известного белорусского оппозиционера Павла Северинца, пока он отбывает административный арест, сообщила его жена Ольга.

© Sputnik / Алексей Филиппов
Адвокат посетил Тихановского в жодинском СИЗО

Северинец был задержан в начале июня за участие в несанкционированных акциях, ему несколько раз продлевали срок ареста.

"Позвонили из Следственного комитета, сообщили, что на Павла заведено уголовное дело", – написала супруга политика на своей странице Facebook.

По ее словам, адвокат уточнил, что уголовное дело возбуждено по ст. 293 Уголовного кодекса Беларуси – за массовые беспорядки.

"Как у Тихановского (блогер Сергей Тихановский – Sputnik), Статкевича (оппозиционер Николай Статкевич) и других. Завтра адвокат идет на допрос", – сказала супруга политика. Она уточнила, что сейчас ее муж находится в ИВС на улице Окрестина.

Северинец не в первый раз попадает под следствие по статье за участие или организацию массовых беспорядков, несанкционированных уличных акций либо хулиганство. Его считают оппозиционным "уличным политиком" из-за активного участия в различных шествиях. Он не один раз был за это приговорен к лишению свободы и отбывал срок.

 
Теги: Минск
 
 
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О том, что он опять попал под следствие, стало известно за сутки до освобождения из ИВС на Окрестина.
 
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