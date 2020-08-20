|
Группу итальянских тележурналистов задержали в минском аэропорту на сутки
21.08.2020 12:18 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 авг - Sputnik. Группа журналистов итальянского государственного телевидения Rai была задержана в Национальном аэропорту Минск, сообщила корреспондент новостного телеканала RaiNews24 Эмма Фарне.
© Sputnik / Виктор Толочко
О причинах задержания и высылки итальянских журналистов из Беларуси не сообщается. Как показывает практика, белорусские компетентные органы во время избирательных кампаний особенно тщательно проверяют наличие у иностранных журналистов аккредитаций МИД РБ на право работы стране.
"На следующий день отправлена на родину. В аэропорту нас и еще десять журналистов из разных стран разделили на женщин и мужчин. Нашу ручную кладь подвергли досмотру, полицию интересовали микрофоны и телекамеры", - заявила по Эмма Фарне. Ее слова приводит
По ее словам, в аэропорту у них забрали паспорта, сотрудники в форме сопроводили в специальное помещение, потом проконтролировали, что все забронировали билеты на первый же рейс в Италию.
Фарне рассказала, что журналистам не только не разрешили выйти в город, но и запретили вести любые съемки в аэропорту, где их продержали всю ночь.
Итальянская журналистка считает, что белорусские власти не хотят, чтобы иностранные журналисты снимали протестные уличные акции, которые проходят в стране.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские компетентные органы во время избирательных кампаний особенно тщательно проверяют наличие у иностранных журналистов аккредитаций МИД РБ на право...
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)