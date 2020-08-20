Группу итальянских тележурналистов задержали в минском аэропорту на сутки

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 авг - Sputnik. Группа журналистов итальянского государственного телевидения Rai была задержана в Национальном аэропорту Минск, сообщила корреспондент новостного телеканала RaiNews24 Эмма Фарне.

О причинах задержания и высылки итальянских журналистов из Беларуси не сообщается. Как показывает практика, белорусские компетентные органы во время избирательных кампаний особенно тщательно проверяют наличие у иностранных журналистов аккредитаций МИД РБ на право работы стране.

"На следующий день отправлена на родину. В аэропорту нас и еще десять журналистов из разных стран разделили на женщин и мужчин. Нашу ручную кладь подвергли досмотру, полицию интересовали микрофоны и телекамеры", - заявила по Эмма Фарне. Ее слова приводит РИА Новости .

По ее словам, в аэропорту у них забрали паспорта, сотрудники в форме сопроводили в специальное помещение, потом проконтролировали, что все забронировали билеты на первый же рейс в Италию.

Фарне рассказала, что журналистам не только не разрешили выйти в город, но и запретили вести любые съемки в аэропорту, где их продержали всю ночь.

Итальянская журналистка считает, что белорусские власти не хотят, чтобы иностранные журналисты снимали протестные уличные акции, которые проходят в стране.