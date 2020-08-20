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Водитель МАЗа с зерном погиб от удара током в Барановичском районе
21.08.2020 12:19 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 авг – Sputnik. Водитель одного из сельхозпредприятий Барановичского района погиб от удара током, сообщил Sputnik официальный представитель ГПО "Белэнерго" Александр Мальков.
© Photo : СК Беларуси
Трагический инцидент произошел в среду 19 августа.
"Водитель МАЗа производил выгрузку зерна на площадке складирования. Не опуская полуприцеп, он продолжил движение, задев высоковольтную линию 10 кВ", – сказал Мальков.
Он также уточнил, что мужчина вышел из кабины, увидел загоревшиеся колеса грузовика и решил его отогнать от ЛЭП.
В результате мужчина, взявшись за ручку двери автомобиля, попал под напряжение и получил смертельную травму.
Мальков напомнил работникам сельскохозяйственной отрасли, что при проведении работ в охранных зонах ЛЭП следует быть предельно внимательными и соблюдать технику безопасности.
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Мужчина, управлявший грузовиком, на площадке разгрузки зерна не опустил кузов машины и задел им ЛЭП.
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