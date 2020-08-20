На МКС обнаружена утечка воздуха

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МИНСК, 20 авг – Sputnik. Небольшая утечка воздуха обнаружена на Международной космической станции (МКС), но она не угрожает безопасности экипажа, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

"На МКС зафиксирована незначительная утечка воздуха. Для поиска ее источника в ближайшее время планируется изолировать модули американского сегмента станции, закрыв люки между ними", - сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что утечка воздуха не несет угрозы безопасности МКС и ее экипажа.

В Роскосмосе заявили, что на время поиска утечки экипаж изолируется на три дня в российском модуле "Звезда".

Сейчас на МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди.

В последний раз подобный инцидент произошел на МКС два года назад. Тогда выяснилось, что причиной стало отверстие в космическом корабле "Союз". Космонавты смогли устранить проблему, причина которой остается неизвестной до сих пор. Комиссия Роскосмоса исключила, что корабль могли повредить на Земле.