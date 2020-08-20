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На МКС обнаружена утечка воздуха
21.08.2020 12:37 — ЧП |
МИНСК, 20 авг – Sputnik. Небольшая утечка воздуха обнаружена на Международной космической станции (МКС), но она не угрожает безопасности экипажа, сообщает
"На МКС зафиксирована незначительная утечка воздуха. Для поиска ее источника в ближайшее время планируется изолировать модули американского сегмента станции, закрыв люки между ними", - сказал собеседник агентства.
Он подчеркнул, что утечка воздуха не несет угрозы безопасности МКС и ее экипажа.
В Роскосмосе заявили, что на время поиска утечки экипаж изолируется на три дня в российском модуле "Звезда".
Сейчас на МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди.
В последний раз подобный инцидент произошел на МКС два года назад. Тогда выяснилось, что причиной стало отверстие в космическом корабле "Союз". Космонавты смогли устранить проблему, причина которой остается неизвестной до сих пор. Комиссия Роскосмоса исключила, что корабль могли повредить на Земле.
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Экипаж МКС изолируется на три дня в российском модуле "Звезда" на время поиска утечки воздуха на американском сегменте.
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