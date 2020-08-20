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Эстонских журналистов не пустили в Беларусь
21.08.2020 12:37 — ЧП |
МИНСК, 20 авг – Sputnik. Прибывших в Беларусь двух телерепортеров эстонской телерадиовещательной корпорации (ERR) Антона Алексеева Вахура Лаури не пустили в республику, сообщил портал
© Photo : ГПК РБ
Журналисты подали заявление на аккредитацию в МИД Беларуси, однако в отличие от предыдущих раз, рассмотрение их заявления затянулось.
"Министерство до сих пор рассматривает заявление. Отсутствие аккредитации якобы и стало причиной для отказа во въезде", – сказал Лаури.
Репортеры ERR прилетели в аэропорт Минска днем 20 августа, а затем были вынуждены отправиться обратно.
Во вторник 18 августа пограничники
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Репортеры ERR прилетели в аэропорт Минска днем 20 августа, а затем были вынуждены отправиться обратно.
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