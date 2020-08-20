Эстонских журналистов не пустили в Беларусь

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МИНСК, 20 авг – Sputnik. Прибывших в Беларусь двух телерепортеров эстонской телерадиовещательной корпорации (ERR) Антона Алексеева Вахура Лаури не пустили в республику, сообщил портал ERR .

Журналисты подали заявление на аккредитацию в МИД Беларуси, однако в отличие от предыдущих раз, рассмотрение их заявления затянулось.

"Министерство до сих пор рассматривает заявление. Отсутствие аккредитации якобы и стало причиной для отказа во въезде", – сказал Лаури.

Репортеры ERR прилетели в аэропорт Минска днем 20 августа, а затем были вынуждены отправиться обратно.

Во вторник 18 августа пограничники отказали во въезде в Беларусь 17 иностранным журналистам, которые пытались попасть в республику. Отказ во въезде объяснили отсутствием у них аккредитации.

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