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Эстонских журналистов не пустили в Беларусь

21.08.2020 12:37 — ЧП |  
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МИНСК, 20 авг – Sputnik. Прибывших в Беларусь двух телерепортеров эстонской телерадиовещательной корпорации (ERR) Антона Алексеева Вахура Лаури не пустили в республику, сообщил портал ERR.

© Photo : ГПК РБ
Иностранных журналистов без аккредитации не пустили в Беларусь

Журналисты подали заявление на аккредитацию в МИД Беларуси, однако в отличие от предыдущих раз, рассмотрение их заявления затянулось.

"Министерство до сих пор рассматривает заявление. Отсутствие аккредитации якобы и стало причиной для отказа во въезде", – сказал Лаури.

Репортеры ERR прилетели в аэропорт Минска днем 20 августа, а затем были вынуждены отправиться обратно.

Во вторник 18 августа пограничники отказали во въезде в Беларусь 17 иностранным журналистам, которые пытались попасть в республику. Отказ во въезде объяснили отсутствием у них аккредитации.

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Теги: Минск
 
 
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Репортеры ERR прилетели в аэропорт Минска днем 20 августа, а затем были вынуждены отправиться обратно.
 
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