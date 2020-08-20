"Я не понимаю": сотрудник ГАИ о травме во время протестов

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Владимир проработал в ГАИ 15 лет. Сейчас у него на ноге – лангетка. Он стал одним из сотрудников автоинспекции, пострадавшим в дни протеста.

Водитель автомобиля, который Владимир остановил для проверки документов, совершил на него наезд. Почему именно он попал в такую ситуацию, инспектор не понимает. О своем видении ситуации он рассказал Sputnik.

"Я не понимаю, почему он так себя повел"

"Сейчас уже лучше", – так говорит Владимир, когда мы спрашиваем о его самочувствии. Еще несколько дней назад, признает он, было совсем не так хорошо. До сих пор приходится колоть обезболивающие – нога, закованная в лангетку, все еще болит. Продолжаются походы в поликлинику и на физиопроцедуры.

Самым сложным районом для работы инспектор называет Малиновку. Но 12 августа тяжелым оказался рабочий день в другой части Минска.

"Обычный рабочий день – я работал с подразделением ОМОН на проспекте Победителей. Осуществляли контроль за дорожным движением. Мы останавливали транспортные средства, а сотрудники ОМОН осуществляли проверку содержимого автомобиля", – вспоминает тот день Владимир.

Около восьми вечера сотрудник ГАИ остановил автомобиль Skoda.

"Мы подошли с работниками ОМОН к автомобилю, я попросил у водителя документы. Сотрудники ОМОН попросили его заглушить машину и выйти из транспортного средства, предоставить для осмотра багажное отделение. Водитель категорически отказался, стал нецензурно выражаться. Я отступил немного назад, ближе к передней части автомобиля. Был слышен щелчок переключения передачи, водитель наехал на меня. Прокатил какое-то расстояние на капоте, я неудачно спрыгнул, удар пришелся по ноге", – пересказывает события того дня Владимир.

Почему водитель так поступил, сотрудник автоинспекции не понимает.

"Если честно, я не понимаю, почему так сделал водитель. Ничего сверхъестественного от него не требовалось. В тот день было остановлено большое количество транспортных средств. Все передавали документы, предоставляли багажники для осмотра сотрудником ОМОН. Занимало это минут пять. Дальше следовали своей дорогой. Здесь водитель сразу повел себя неадекватно, стал выражаться нецензурной бранью. Я не знаю, что его на это спровоцировало", – рассказал Владимир.

Сын узнал о случившемся из новостей

Инспектор прихрамывает, выполнять свои должностные обязанности из-за травмы пока не может. Но уверяет, что от погонов, несмотря на сложности, с которыми столкнулся, не отказывается.

"Я очень многих сотрудников знаю, пятнадцать лет проработал в ГАИ. Ни один из моих коллег не отказывался исполнять свой долг, не сжигал свою форму. Я этого не знаю", – говорит Владимир.

Главная неприятность в сложившейся ситуации для него – не собственная травма, а волнения, с которыми столкнулась семья. Поначалу Владимир не хотел рассказывать жене о случившемся, но когда врачи сказали, что без госпитализации не обойтись, пришлось позвонить супруге. Младший сын инспектора узнал о травме отца из новостей.

"Супруга была расстроена, порывалась сразу приехать в госпиталь. На следующий день и руководство, и коллеги – все оказывали всевозможную помощь", – говорит Владимир и благодарит семью и коллег за поддержку, за визиты в больницу.

В сложившейся ситуации именно переживания близких расстраивают автоинспектора больше всего. А сложности в работе, рассказывает Владимир, бывали и раньше.

"У сотрудников ГАИ каждый день разный. Иногда спокойный, а иногда бывают случаи задержания, угона – обычная работа, которую мы выполняем. Я собираюсь продолжить работу, как только врачи позволят", – говорит инспектор.

Массовые акции протеста начались в Беларуси 9 августа после завершения выборов президента, на которых, по данным ЦИК, одержал победу Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. В первые дни по стране проходили несанкционированные митинги, которые жестко подавлялись силовиками. По данным МВД, пострадали сотни человек, трое протестующих скончались.