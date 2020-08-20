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СК проверяет информацию из интернет-ресурсов об изнасиловании женщин в ИВС
21.08.2020 12:37 — ЧП |
МИНСК, 20 авг - Sputnik. Следователи начали проверку информации, размещенной на интернет-ресурсах, о фактах изнасилований в местах временного содержания, сообщили в СК.
© Sputnik / Виктор Толочко
По данным комитета, на различных сайтах появилась информация о том, что в больницах Гродно находятся женщины, пострадавшие от сексуального насилия в местах временного содержания, о чем на условиях анонимности сообщили врачи-гинекологи.
"В настоящее время зарегистрированных сообщений либо заявлений по указанным в СМИ обстоятельствам в следственных подразделениях не имеется", - заявили в Следственном комитете.
Кроме того, отметили следователи, от граждан, опрошенных в связи
В СК обратили внимание, что сведения о гражданах, пострадавших при массовых беспорядках и в результате задержания, оперативно передаются медицинскими работниками в территориальные следственные подразделения.
Вместе с тем там отметили, что в случаях поступления заявлений граждан по данным фактам Следственным комитетом будет дана правовая оценка.
В МВД сообщают о сотнях пострадавших, среди которых свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. На текущий момент известно о трех погибших на акциях.
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Следователи сообщили, что пока у них нет фактов о том, что в местах временного содержания были случаи изнасилований женщин.
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