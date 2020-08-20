СК проверяет информацию из интернет-ресурсов об изнасиловании женщин в ИВС

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МИНСК, 20 авг - Sputnik. Следователи начали проверку информации, размещенной на интернет-ресурсах, о фактах изнасилований в местах временного содержания, сообщили в СК.

По данным комитета, на различных сайтах появилась информация о том, что в больницах Гродно находятся женщины, пострадавшие от сексуального насилия в местах временного содержания, о чем на условиях анонимности сообщили врачи-гинекологи.

"В настоящее время зарегистрированных сообщений либо заявлений по указанным в СМИ обстоятельствам в следственных подразделениях не имеется", - заявили в Следственном комитете.

Кроме того, отметили следователи, от граждан, опрошенных в связи с событиями 9-12 августа, подобной информации получено не было, ни в одном из предоставленных медицинскими учреждениями документов такая информация также не содержится.

В СК обратили внимание, что сведения о гражданах, пострадавших при массовых беспорядках и в результате задержания, оперативно передаются медицинскими работниками в территориальные следственные подразделения.

Вместе с тем там отметили, что в случаях поступления заявлений граждан по данным фактам Следственным комитетом будет дана правовая оценка.

Массовые акции протеста начались в Беларуси 9 августа - в день президентских выборов. По официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей. Несогласные с таким результатом вышли по всей стране на акции протеста. К ним присоединились работники ряда заводов и предприятий. По официальным данным, за несколько дней протестов были задержаны более 6,7 тысячи человек.

В МВД сообщают о сотнях пострадавших, среди которых свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. На текущий момент известно о трех погибших на акциях.

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