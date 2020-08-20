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Вынесен приговор участникам группы "черных риелторов"

21.08.2020 12:38 — ЧП |  
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МИНСК, 20 авг - Sputnik. Вынесен приговор по уголовному делу о мошенничестве, связанном с недвижимостью, сообщает суд Фрунзенского района Минска.

© Sputnik / Алексей Филиппов
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Всего на скамье подсудимых оказались четыре человека. По данным следователей, эта группа находила злоупотребляющих алкоголем минчан, входила к ним в доверие, покупая спиртное и продукты, а затем уговаривала переписывать на них жилье. В общей сложности мошенники завладели 8 квартирами в белорусской столице стоимостью 477 000 рублей.

Клиентов "брали на испуг" 

"Обвиняемые Я., Т. и В. по предварительному сговору совершили ограничение личной свободы человека путем водворения его в квартиру, а также в автомобиль, сопровождая свои действия применением насилия, выразившегося в неоднократном нанесении потерпевшей ударов руками по голове и другим частям тела и причинении ей побоев, а также демонстрации в целях устрашения оружия неустановленного образца", ― говорится в материалах уголовного дела.

Кроме того, у одной из участниц группы нашли таблетки с психотропным веществом, а другой оказался причастен к краже имущества на 1055 рублей.

По совокупности преступлений женщину-координатора приговорили к 9 годам колонии, ее подельников ―  к 13 и 6, 6 годам соответственно. Также всем троим необходимо будет выплатить 5400 рублей штрафа. Четвертый участник группы получил 5 лет колонии. Приговор суда еще может быть обжалован, сообщается на сайте Верховного суда.

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Теги: Минск
 
 
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Судьи признали всех четверых риелторов виновными в том, что они обманом заполучили восемь квартир в Минске.
 
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