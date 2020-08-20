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Дело Ефремова: в суд вызван ключевой свидетель, его имя держат в тайне

21.08.2020 12:38 — ЧП |  
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МИНСК, 20 авг - Sputnik. Слушания по делу актера Михаила Ефремова продолжатся 20 августа, в Пресненский суд вызван ключевой свидетель, сообщили российские СМИ со ссылкой на его адвоката Эльмана Пашаева. 

Пресс-служба Пресненского суда
Адвокат Ефремова раскрывает глубины

Восьмого июня Михаил Ефремов за рулем своего внедорожника в состоянии алкогольного и наркотического опьянения вылетел на встречную полосу на Садовом кольце. Его машина столкнулась с мини-фургоном, водитель которого спустя несколько часов скончался в больнице от полученных травм. Суд рассматривает дело Ефремова уже почти месяц.
"Планируется, что защита представит своего ключевого свидетеля, имя которого пока держится в тайне", – сказал адвокат. Как ранее сообщалось, продолжат слушать дело сегодня в 12:30.

"Хороший и совестливый"

Накануне в суде начали допрашивать свидетелей защиты, которые представляют сведения о его невиновности. В числе допрошенных Никита Высоцкий. Знакомые Ефремова убеждают суд в том, что обвиняемый – человек "хороший и совестливый".

Пресс-служба Пресненского суда
Ничего не помню: Ефремов в суде отказался признать вину

Помимо этого, адвокат предоставил Пресненскому суду Москвы отзыв на автотехническую экспертизу, в которой эксперт усмотрел множество недостатков ― не исследовано, когда залит асфальт, какими реагентами дорога обработана, есть ли колея.

Мосгорсуд не разрешил актеру Михаилу Ефремову, находящемуся под домашним арестом, совершать 2-часовые прогулки на свежем воздухе, на чем настаивал его адвокат, призывая суд к гуманности.

Спасибо врачам 

В свою очередь представляющий интересы потерпевших адвокат Александр Добровинский, со свойственным ему сарказмом, высоко оценил мастерство врачей, лечивших актера Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП.

"Боткинская больница достойна Нобелевской премии. Приговор, каким бы он ни был, Ефремов может встретить в полном здравии", ― сказал Добровинский журналистам.

© Sputnik / Максим Блинов
Ефремов захотел усыновить семью погибшего в аварии Захарова

Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Изначально он признавал себя ответственным за ДТП, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.

С чего все начиналось

Вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве актер Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с грузовым автомобилем, водитель которого, 57-летний Сергей Захаров, на следующее утро умер в больнице. После ДТП в крови Ефремова, помимо большой дозы алкоголя, были обнаружены следы наркотических веществ, в том числе кокаина. Сейчас артисту грозит от 5 до 12 лет колонии.

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Теги: Минск
 
 
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Адвокат потерпевших Добровинский считает, что Боткинская больница, где лечили Ефремова, достойна Нобелевской премии.
 
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