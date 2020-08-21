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В Барановичском районе грузовик задел кузовом провода: 38-летний водитель погиб
Источник материала: Tut.by
Вечером 19 августа на одном из предприятий района от удара током погиб рабочий, сообщает газета
Свидетели случившегося рассказали, что 38-летний рабочий выгружал зерно из грузового автомобиля. Когда кузов поднимался, то случайно зацепил провода высоковольтной электролинии. От травм, полученных от тока, мужчина погиб на месте происшествия. Проводится проверка.
Несколько месяцев назад от сильного удара током один из работников, выполнявших демонтаж оборудования котельной ОАО «Барановичский завод автоматических линий», погиб, второй получил серьезные ожоги.
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Несчастный случай произошел, когда рабочий выгружал зерно из грузового автомобиля.
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