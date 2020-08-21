Максима Знака допросят в Следственном комитете в качестве свидетеля

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 авг – Sputnik. Представители оппозиции Максим Знак и Сергей Дылевский вызваны в Следственный комитет Беларуси в качестве свидетелей по делу о призывах к захвату власти, сообщил Знак Sputnik в пятницу.

© Sputnik / Виктор Толочко Лидер стачечного комитета МТЗ Cергей Дылевский

Накануне Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело по ст. 361 по факту создания Координационного совета, в который, наряду с другими оппозиционерами, входят адвокат Максим Знак и лидер стачечного комитета МТЗ Сергей Дылевский.

"Я вызван в СК сегодня к 10:00 в качестве свидетеля", - сообщил Знак.

По его словам, Дылевский также будут давать показания в СК как свидетель. Отвечая на вопрос Sputnik, имеет ли кто то по данному делу статус подозреваемого, Знак сказал, что не обладает такой информацией.

Как сообщил Sputnik еще один член Координационного совета экс-директор Купаловского театра Павел Латушко, Знак и Дылевский в минувший четверг получили по телефону приглашение явиться в СК в связи с возбуждением уголовного дела .

Координационный совет был создан представителями оппозиции после выборов президента , которые прошли 9 августа. Его представители заявили, что основная цель Совета - организация процесса передачи власти и обеспечение согласия в обществе. Президент Беларуси назвал работу Совета попыткой захвата власти и заявил, что существует достаточно мер, "чтобы остудить некоторые горячие головы".

© Sputnik / Елена Васильева Люди собрались у здания Следственного комитета

В четверг, 20 августа, Генпрокуратура возбудила уголовное дело, усмотрев в действиях Координационного совета угрозу нацбезопасности. В Совете уверяют, что все их требования законны и не противоречат Конституции.

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