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Павел Латушко опроверг информацию о том, что его вызвали на допрос в СК

21.08.2020 12:17 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 авг - Sputnik. Экс-директор Купавловского театра, член Координационного совета оппозиции Павел Латушко опроверг информацию о том, что его вызвали в Следственный комитете по делу о призывах к свержению власти.

© REUTERS / VASILY FEDOSENKO
Координационный совет отвергает обвинения в попытке захвата власти

Сегодня утром на допрос качестве свидетелей по данному делу вызваны два члена КС юрист Максим Знак и глава стачкома МТЗ Сергей Дылевский.

"Нет, мне таких предложений не поступало", - заявил Латушко Sputnik, отвечая на вопрос о сообщениях в СМИ о вызове его в Следственный комитет Беларуси. 

"Вызваны  Знак и Дылевский. По поводу меня видимо перепутали с тем, что следователи выясняют по поводу моего дома, которой хулиганы разукрасили краской", - сказал Латушко.

Как ранее сообщал Sputnik, вчера следователи разбирались с тем, что двое неизвестных подъехали к дому Латушко и разрисовали его белой и красной краской. 

Накануне Генпрокуратура возбудила дело по факту публичных призывов к захвату власти. Расследовать его будет СК. Вместе с тем, сам КС не видит в своих действиях какого-либо нарушения закона. 

Представители белорусской оппозиции, как и ряд стран мира, до сих пор не признали результаты президентских выборов, на которых победил Александр Лукашенко. Они создали Координационный совет, заявив, что его основная функция – передача власти и обеспечение согласия в обществе. В свою очередь Лукашенко назвал работу совета попыткой захвата власти.

 
Теги: Минск
 
 
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Следователи по делу о призывах к свержению власти, которое возбудила генеральная прокуратура, начали допросы двух свидетелей.
 
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