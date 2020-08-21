|
Павел Латушко опроверг информацию о том, что его вызвали на допрос в СК
21.08.2020 12:17 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 авг - Sputnik. Экс-директор Купавловского театра, член Координационного совета оппозиции Павел Латушко опроверг информацию о том, что его вызвали в Следственный комитете по делу о призывах к свержению власти.
© REUTERS / VASILY FEDOSENKO
Сегодня утром на допрос качестве свидетелей по данному делу
"Нет, мне таких предложений не поступало", - заявил Латушко Sputnik, отвечая на вопрос о сообщениях в СМИ о вызове его в Следственный комитет Беларуси.
"Вызваны Знак и Дылевский. По поводу меня видимо перепутали с тем, что следователи выясняют по поводу моего дома, которой хулиганы разукрасили краской", - сказал Латушко.
Как ранее сообщал Sputnik, вчера
Накануне Генпрокуратура возбудила
Представители белорусской оппозиции, как и ряд стран мира, до сих пор не признали результаты президентских выборов, на которых победил Александр Лукашенко. Они создали Координационный совет, заявив, что его основная функция – передача власти и обеспечение согласия в обществе. В свою очередь Лукашенко назвал работу совета
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следователи по делу о призывах к свержению власти, которое возбудила генеральная прокуратура, начали допросы двух свидетелей.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)