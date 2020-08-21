Павел Латушко опроверг информацию о том, что его вызвали на допрос в СК

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 авг - Sputnik. Экс-директор Купавловского театра, член Координационного совета оппозиции Павел Латушко опроверг информацию о том, что его вызвали в Следственный комитете по делу о призывах к свержению власти.

Сегодня утром на допрос качестве свидетелей по данному делу вызваны два члена КС юрист Максим Знак и глава стачкома МТЗ Сергей Дылевский.

"Нет, мне таких предложений не поступало", - заявил Латушко Sputnik, отвечая на вопрос о сообщениях в СМИ о вызове его в Следственный комитет Беларуси.

"Вызваны Знак и Дылевский. По поводу меня видимо перепутали с тем, что следователи выясняют по поводу моего дома, которой хулиганы разукрасили краской", - сказал Латушко.

Как ранее сообщал Sputnik, вчера следователи разбирались с тем, что двое неизвестных подъехали к дому Латушко и разрисовали его белой и красной краской.

Накануне Генпрокуратура возбудила дело по факту публичных призывов к захвату власти . Расследовать его будет СК. Вместе с тем, сам КС не видит в своих действиях какого-либо нарушения закона.

Представители белорусской оппозиции, как и ряд стран мира, до сих пор не признали результаты президентских выборов, на которых победил Александр Лукашенко. Они создали Координационный совет, заявив, что его основная функция – передача власти и обеспечение согласия в обществе. В свою очередь Лукашенко назвал работу совета попыткой захвата власти .