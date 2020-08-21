ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Сети появилось видео, где водитель, скрываясь от милиции, сбил инспектора ГАИ

21.08.2020 14:33 — ЧП | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Произошло это в Бобруйском районе еще 10 августа. По информации МВД, причина такого поступка - состояние мужчины за рулем. Сообщается, что автомобиль "Рено-Сандеро" остановили для проверки документов. От водителя шел запах спиртного, сотрудник ГАИ предложил пройти в патрульный автомобиль. Однако автомобилист проигнорировал требования. И пытаясь скрыться, задним левым колесом наехал на ногу милиционеру. Проехав еще несколько метров, шофер бросил автомобиль и убежал в лес, однако вскоре был задержан. Выяснилось, что за 7 лет своего водительского стажа он около 40 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, а также на два года был лишен прав за то, что оставил место ДТП.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Произошло это в Бобруйском районе еще 10 августа. По информации МВД, причина такого поступка - состояние мужчины за рулем. Сообщается, что автомобиль "Рено-Сандеро"...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Павел Латушко опроверг информацию о том, что его вызвали на допрос в СК
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

20.08.2020
Mir24.TV Belarus
21.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика