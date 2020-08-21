Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Сети появилось видео, где водитель, скрываясь от милиции, сбил инспектора ГАИ Произошло это в Бобруйском районе еще 10 августа. По информации МВД, причина такого поступка - состояние мужчины за рулем. Сообщается, что автомобиль "Рено-Сандеро"...

Произошло это в Бобруйском районе еще 10 августа. По информации МВД, причина такого поступка - состояние мужчины за рулем. Сообщается, что автомобиль "Рено-Сандеро" остановили для проверки документов. От водителя шел запах спиртного, сотрудник ГАИ предложил пройти в патрульный автомобиль. Однако автомобилист проигнорировал требования. И пытаясь скрыться, задним левым колесом наехал на ногу милиционеру. Проехав еще несколько метров, шофер бросил автомобиль и убежал в лес, однако вскоре был задержан. Выяснилось, что за 7 лет своего водительского стажа он около 40 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, а также на два года был лишен прав за то, что оставил место ДТП.