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Следователи разыскивают участника акции протеста, который мог быть вооружен
21.08.2020 16:43 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 авг – Sputnik. Следственный комитет сообщил о розыске мужчины, который подозревается в захвате автомобиля МАЗ в Минске во время акции протеста, передает Sputnik.
"Вечером 10 августа группа неустановленных лиц, действуя согласованно и скоординировано, с угрозой применения предмета, похожего на пистолет, завладела автомобилем МАЗ, которым в последующем заблокировала несколько полос движения на улице Притыцкого в Минске", – сказали в СК.
Следователи устанавливают личность и местонахождение мужчины, в руках которого был предмет, похожий на пистолет.
Сотрудники СК обратились за помощью к населению с просьбой сообщить любые сведения о нем.
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По информации СК, мужчина действовал в составе преступной группировки, которая захватила МАЗ для блокировки проезжей части улицы Притыцкого.
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