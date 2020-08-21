Следователи разыскивают участника акции протеста, который мог быть вооружен

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 авг – Sputnik. Следственный комитет сообщил о розыске мужчины, который подозревается в захвате автомобиля МАЗ в Минске во время акции протеста, передает Sputnik.

"Вечером 10 августа группа неустановленных лиц, действуя согласованно и скоординировано, с угрозой применения предмета, похожего на пистолет, завладела автомобилем МАЗ, которым в последующем заблокировала несколько полос движения на улице Притыцкого в Минске", – сказали в СК.

Следователи устанавливают личность и местонахождение мужчины, в руках которого был предмет, похожий на пистолет.

Сотрудники СК обратились за помощью к населению с просьбой сообщить любые сведения о нем.