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Суд вынес приговор мужчине, напавшему на инспектора ГАИ в Вилейском районе
21.08.2020 16:43 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 авг – Sputnik. Оглашен приговор по уголовному делу о применении насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел, сообщили в суде Вилейского района.
По данным следствия, в милицию поступило сообщение о пьяном водителе. Когда инспектор ДПС ОГАИ Вилейского района остановил подозреваемого, тот стал вести себя агрессивно, оскорблял правоохранителя и в какой-то момент ударил его "в область головы".
Суд признал мужчину виновным в применении насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел и приговорил его к трем годам лишения свободы. Однако этот срок ему уменьшили на год в связи с амнистией.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
Напомним, что в марте нынешнего года в МВД сообщили об агрессивном водителе BMW, который в агрогородке Илья Вилейского района напал на милиционера. Чтобы успокоить дебошира, правоохранителю
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Пьяный водитель автомобиля после спора с инспектором ДПС ОГАИ Вилейского РОВД нанес ему удар в голову.
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