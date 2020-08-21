Суд вынес приговор мужчине, напавшему на инспектора ГАИ в Вилейском районе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 авг – Sputnik. Оглашен приговор по уголовному делу о применении насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел, сообщили в суде Вилейского района.

По данным следствия, в милицию поступило сообщение о пьяном водителе. Когда инспектор ДПС ОГАИ Вилейского района остановил подозреваемого, тот стал вести себя агрессивно, оскорблял правоохранителя и в какой-то момент ударил его "в область головы".

Суд признал мужчину виновным в применении насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел и приговорил его к трем годам лишения свободы. Однако этот срок ему уменьшили на год в связи с амнистией.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Напомним, что в марте нынешнего года в МВД сообщили об агрессивном водителе BMW, который в агрогородке Илья Вилейского района напал на милиционера. Чтобы успокоить дебошира, правоохранителю пришлось выстрелить ему в ногу .