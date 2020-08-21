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Жители Чижовки остались без воды – поврежден водопровод
21.08.2020 16:43 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 авг – Sputnik. В нескольких домах микрорайона Чижовка отсутствует водопроводная вода, сообщили Sputnik в пятницу на предприятии "Минскводоканал".
"Строительная организация повредила трубопровод диаметром 300 миллиметров. Сейчас силами сотрудников "Минскводоканала" проводятся аварийно-восстановительные работы", - рассказали подробности на предприятии.
© Sputnik / Виталий Аньков
Сколько по времени займет ремонт собеседники агентства не уточнили. В районе уже организован подвоз питьевой воды в цистернах для жителей.
Крупная коммунальная авария
По факту инцидента было возбуждено уголовное дело, а пострадавших жильцов
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Строители во время выполнения работ повредили водопровод, на место выбыли сотрудники "Минскводоканала".
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