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МВД: поступают сотни обращений граждан после исчезновения их родных

21.08.2020 17:13 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 авг – Sputnik. Сотни обращений и заявлений граждан о безвестном исчезновении их родственников и знакомых поступили в МВД Беларуси с 9 августа, об этом сообщили в ведомстве в пятницу.

© Sputnik / Виктор Толочко
МВД опубликовало обращение сотрудников к обществу

"С 9 августа в органы внутренних дел по всей стране поступили сотни обращений и заявлений граждан о безвестном исчезновении их родственников и знакомых. Большинство обратившихся считают, что исчезновения связаны с задержаниями участников массовых беспорядков, обвиняя милицию в непредставлении информации о задержанных. Сотрудники подразделений уголовного розыска страны круглосуточно работают с подобными обращениями и заявлениями", – сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

По ее словам, почти все из них, по данным на 21 августа, обработаны: осталось несколько десятков, однако заявления продолжают поступать, пусть и не так активно.

В МВД сделали ряд выводов в результате проведенной работы: сообщается, что некоторые граждане действительно отбывают наказание в виде административного ареста за противоправные действия – милиция проверяет информацию об их нахождении в местах изоляции и сообщает заявителям.

"Значительная часть заявленных граждан уехала на заработки или на отдых за границу, никого не предупредив. Часть людей, ведущих асоциальный образ жизни, пропадали регулярно и раньше, впоследствии находились в притонах или изоляторах (...). Большинство граждан из проверенных задерживались правоохранителями, но на момент проверки были освобождены и немало удивлены, что кто-то разместил их данные в общем доступе", – уточнили в МВД.

В ведомстве призвали граждан "не поддаваться панике и не плодить слухи". Уточнить информацию о нахождении близких в местах содержания задержанных можно по номеру 102, а при отсутствии таких сведений сообщить об исчезновении человека оператору службы или в ближайший орган внутренних дел.

Выборы президента Беларуси прошли 9 августа. По данным Центризбиркома, победил Лукашенко, за него проголосовали более 80% избирателей, на втором месте оказалась кандидат в президенты Светлана Тихановская.

Не согласные с результатами выборов люди с вечера 9 августа выходят на улицы городов. За время протестов в Беларуси было задержано около семи тысяч протестующих, в больницах оказались сотни человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов. Как сообщало МВД, в ходе беспорядков пострадали сотни людей. По последним данным, жертвами стали три человека.

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Теги: Минск
 
 
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Большинство обратившихся считают, что исчезновения связаны с задержаниями участников массовых беспорядков, обвиняя милицию в непредставлении информации.
 
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