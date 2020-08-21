Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 авг - Sputnik. Следователи начал проверку в связи с поступившими в адрес руководства ОАО "Гродно Азот" угрозами за неучастие в забастовке предприятия, сообщили в СК.

После президентских выборов в Минске и ряде других городов Беларуси прошли протестные акции , которые были поддержаны некоторым работниками ряда крупных предприятий.

"Вечером 20 августа текущего года на мобильные телефоны руководства ОАО "Гродно Азот" поступили сообщения с угрозами убийством в случае неучастия в забастовке и поддержки стачкома", - сообщили Sputnik в пятницу в СК.

По словам следователей, аналогичное "послание" поступило сразу шести сотрудникам в мессенджере Viber, при этом в каждом подобном случае указывались имена детей работников предприятия.

"В связи с тем, что граждане воспринимали данную угрозу реально, опасались за себя, а также за жизнь и здоровье своих детей, написали соответствующие заявления в Следственный комитет", - отметили собеседники Sputnik .

По данным фактам Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета будет дана правовая оценка