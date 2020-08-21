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Взрыв газа в многоэтажке в Ярославле: обрушились перекрытия трех этажей

21.08.2020 20:05 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Ярославле. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, газ взорвался в квартире на четвертом этаже десятиэтажного дома.

«В результате обрушились перекрытия на третьем, четвертом и пятом этажах», — сказал источник. По данным ТАСС, один человек погиб и трое пострадали. Информация уточняется.

В экстренных службах сообщили, что всего в доме расположено 199 квартир. На месте происшествия работают представители оперативных службы.

 
 
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По данным экстренных служб, газ взорвался в квартире на четвертом этаже десятиэтажного дома.
 
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