Взрыв газа в многоэтажке в Ярославле: обрушились перекрытия трех этажей

Источник материала: Tut.by

Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Ярославле. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, газ взорвался в квартире на четвертом этаже десятиэтажного дома.

«В результате обрушились перекрытия на третьем, четвертом и пятом этажах», — сказал источник. По данным ТАСС, один человек погиб и трое пострадали. Информация уточняется.

В экстренных службах сообщили, что всего в доме расположено 199 квартир. На месте происшествия работают представители оперативных службы.