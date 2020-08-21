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Взрыв газа в многоэтажке в Ярославле: обрушились перекрытия трех этажей
Источник материала: Tut.by
Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Ярославле. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, газ взорвался в квартире на четвертом этаже десятиэтажного дома.
«В результате обрушились перекрытия на третьем, четвертом и пятом этажах», — сказал источник. По данным ТАСС, один человек погиб и трое пострадали. Информация уточняется.
В экстренных службах сообщили, что всего в доме расположено 199 квартир. На месте происшествия работают представители оперативных службы.
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По данным экстренных служб, газ взорвался в квартире на четвертом этаже десятиэтажного дома.
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