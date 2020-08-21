Женщина-водитель погибла в ДТП с грузовиком на трассе М1

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 авг – Sputnik. Водитель легкового автомобиля погибла в результате столкновения с грузовиком на трассе М1, сообщили в управлении ГАИ Брестского облисполкома.

Авария произошла в пятницу 21 августа около полудня на 101-м километре трассы Брест – Минск.

"Водитель автомобиля Citroen Evasion, по предварительной информации, совершила попутное столкновение с автомобилем МАЗ", – сказали в ГАИ.

Там также отметили, что в ДТП 39-летняя женщина получила серьезные травмы и скончалась.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства. Следователи выясняют причины столкновения машин.