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Женщина-водитель погибла в ДТП с грузовиком на трассе М1
22.08.2020 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 авг – Sputnik. Водитель легкового автомобиля погибла в результате столкновения с грузовиком на трассе М1, сообщили в управлении ГАИ Брестского облисполкома.
© Photo : ГАИ УВД Брестского облисполкома
Авария произошла в пятницу 21 августа около полудня на 101-м километре трассы Брест – Минск.
"Водитель автомобиля Citroen Evasion, по предварительной информации, совершила попутное столкновение с автомобилем МАЗ", – сказали в ГАИ.
Там также отметили, что в ДТП 39-летняя женщина получила серьезные травмы и скончалась.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства. Следователи выясняют причины столкновения машин.
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За рулем легковушки находилась 39-летняя женщина: ее авто врезалось в попутный грузовик МАЗ, который ехал по трассе.
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