ГАИ: во время акций протеста произошло 8 наездов на милиционеров

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 авг – Sputnik. Восемь случаев наезда автомобилей на сотрудников правоохранительных органов совершено во время акций протеста в Беларуси, об этом сообщил начальник управления ГАИ МВД республики Дмитрий Корзюк.

"За период с 9 числа (августа - Sputnik) по сегодняшний день на сотрудников органов внутренних дел совершено восемь наездов, пострадали 12 человек", - рассказал Корзюк в видеообращении, которое в пятницу опубликовало МВД Беларуси.

Он отметил, что пострадавшие сотрудники находятся на лечении, степень тяжести повреждений оценивают медики.

Корзюк добавил, что все подозреваемые водители установлены, задержаны почти все. Виновные, по его словам, будут привлечены к ответственности в соответствии с законом.

На минувшей неделе Следственный комитет Беларуси сообщил, что по фактам наездов на сотрудников милиции возбужден ряд уголовных дел. Следователи отмечали, что в ночь с 10 на 11 августа были зафиксированы целенаправленные наезды на стражей порядка.

Выборы президента Беларуси прошли 9 августа . По данным Центризбиркома, победил Лукашенко, за него проголосовали более 80% избирателей, на втором месте оказалась кандидат в президенты Светлана Тихановская.

Не согласные с результатами выборов люди с вечера 9 августа выходят на улицы городов . За время протестов в Беларуси было задержано около семи тысяч протестующих, в больницах оказались сотни человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов. Как сообщало МВД, в ходе беспорядков пострадали сотни людей. По последним данным, жертвами стали три человека.

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