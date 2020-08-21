﻿ ГАИ: во время акций протеста произошло 8 наездов на милиционеров. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ГАИ: во время акций протеста произошло 8 наездов на милиционеров

22.08.2020 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 авг – Sputnik. Восемь случаев наезда автомобилей на сотрудников правоохранительных органов совершено во время акций протеста в Беларуси, об этом сообщил начальник управления ГАИ МВД республики Дмитрий Корзюк.

"За период с 9 числа (августа - Sputnik) по сегодняшний день на сотрудников органов внутренних дел совершено восемь наездов, пострадали 12 человек", - рассказал Корзюк в видеообращении, которое в пятницу опубликовало МВД Беларуси.

© Sputnik Роман Шантар
МВД будет штрафовать водителей за неправильное пользование звуковым сигналом

Он отметил, что пострадавшие сотрудники находятся на лечении, степень тяжести повреждений оценивают медики.

Корзюк добавил, что все подозреваемые водители установлены, задержаны почти все. Виновные, по его словам, будут привлечены к ответственности в соответствии с законом.

На минувшей неделе Следственный комитет Беларуси сообщил, что по фактам наездов на сотрудников милиции возбужден ряд уголовных дел. Следователи отмечали, что в ночь с 10 на 11 августа были зафиксированы целенаправленные наезды на стражей порядка.

Выборы президента Беларуси прошли 9 августа. По данным Центризбиркома, победил Лукашенко, за него проголосовали более 80% избирателей, на втором месте оказалась кандидат в президенты Светлана Тихановская.

Не согласные с результатами выборов люди с вечера 9 августа выходят на улицы городов. За время протестов в Беларуси было задержано около семи тысяч протестующих, в больницах оказались сотни человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов. Как сообщало МВД, в ходе беспорядков пострадали сотни людей. По последним данным, жертвами стали три человека.

Читайте также:

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подозреваемые водители установлены, они будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Женщина-водитель погибла в ДТП с грузовиком на трассе М1
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

21.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
22.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика