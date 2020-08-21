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ГАИ: во время акций протеста произошло 8 наездов на милиционеров
22.08.2020 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 авг – Sputnik. Восемь случаев наезда автомобилей на сотрудников правоохранительных органов совершено во время акций протеста в Беларуси, об этом сообщил начальник управления ГАИ МВД республики Дмитрий Корзюк.
"За период с 9 числа (августа - Sputnik) по сегодняшний день на сотрудников органов внутренних дел совершено восемь наездов, пострадали 12 человек", - рассказал Корзюк в видеообращении, которое в пятницу опубликовало МВД Беларуси.
© Sputnik Роман Шантар
Он отметил, что пострадавшие сотрудники находятся на лечении, степень тяжести повреждений оценивают медики.
Корзюк добавил, что все подозреваемые водители установлены, задержаны почти все. Виновные, по его словам, будут привлечены к ответственности в соответствии с законом.
На минувшей неделе Следственный комитет Беларуси сообщил, что по фактам наездов на сотрудников милиции возбужден ряд уголовных дел. Следователи отмечали, что в ночь с 10 на 11 августа были зафиксированы целенаправленные наезды на стражей порядка.
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Подозреваемые водители установлены, они будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством.
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