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Более 70 сайтов заблокировали в Беларуси
22.08.2020 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 авг – Sputnik. Сразу несколько десятков интернет-сайтов оказались заблокированы в Беларуси.
С 21 августа стали недоступны 70 сайтов. Среди них – принадлежащие ряду средств массовой информации, политических движений, а также почтовые службы и VPN-сервисы.
При попытке входа на них появляется сообщение о том, что "доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения министерства информации принятого в соответствии с законом РБ "о СМИ", либо сайты попросту не открываются.
© Sputnik / Виктор Толочко
Сам Мининформ причины блокировки не назвал.
Напомним, что ранее в Беларуси были проблемы с доступом в интернет как по мобильным, так и по проводным сетям. Они начались в день
Глобальный сбой случился и в минувший понедельник, однако продлился недолго. "Белтелеком"
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Для обычных пользователей недоступен просмотр ряда СМИ, интернет-страницы политических движений, почтовых служб и VPN-сервисы.
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