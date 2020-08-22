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Более 70 сайтов заблокировали в Беларуси

22.08.2020 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 авг – Sputnik. Сразу несколько десятков интернет-сайтов оказались заблокированы в Беларуси.

С 21 августа стали недоступны 70 сайтов. Среди них – принадлежащие ряду средств массовой информации, политических движений, а также почтовые службы и VPN-сервисы.

При попытке входа на них появляется сообщение о том, что "доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения министерства информации принятого в соответствии с законом РБ "о СМИ", либо сайты попросту не открываются.

© Sputnik / Виктор Толочко
Интернет-молчание. Отключить интернет извне практически невозможно

Сам Мининформ причины блокировки не назвал.

Напомним, что ранее в Беларуси были проблемы с доступом в интернет как по мобильным, так и по проводным сетям. Они начались в день президентских выборов 9 августа и продлились несколько дней. Подключиться к интернету можно было только при помощи специальных программ или приложений. Через три дня доступ был восстановлен.

Глобальный сбой случился и в минувший понедельник, однако продлился недолго. "Белтелеком" объяснил исчезновение интернета утром 17 августа техническим сбоем.

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Теги: Минск
 
 
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Для обычных пользователей недоступен просмотр ряда СМИ, интернет-страницы политических движений, почтовых служб и VPN-сервисы.
 
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