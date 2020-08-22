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Спасатели завершили работы на месте взрыва газа в доме в Ярославле

22.08.2020 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 авг – Sputnik. Спасательные работы на месте взрыва газа в доме в Ярославле завершены, заявил журналистам начальник ГУ МЧС по региону Олег Бочаров.

Взрыв газа в квартире многоэтажного дома произошел в ночь субботу. В результате обрушилась часть конструкций с третьего по пятый этаж. Дом десятиэтажный.

"Работы спасательные завершены. Будет приниматься сейчас решение по укреплению конструкций и дальнейшего разбора завалов", - сказал Бочаров.

Местные власти ранее сообщили, что жертвами взрыва стали три человека – две женщины и один ребенок.  Бочаров подтвердил эту информацию, уточнив, что погиб мальчик восьми лет.  Пострадали четыре человека.

Бочаров подчеркнул, что судьба всех жильцов пострадавшего подъезда известна.

"Пострадало 12 квартир, из них шесть квартир получили полное разрушение", - отметил представитель ведомства.

 
Теги: Минск
 
 
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По последним данным, в результате взрыва погибли три человека, среди которых один ребенок.
 
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