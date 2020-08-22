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Взрыв газа в Ярославле: число погибших увеличилось до трех
Источник материала: Tut.by
Спасатели обнаружили тела погибших женщины и предположительно ребенка под завалами жилого дома в Ярославле, где произошел взрыв газа. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе областного правительства, передает
Как сообщил начальник регионального ГУ МЧС, личности всех жильцов установили, спасательные работы завершили, людей под завалами больше нет.
«Все фамилии [прописанных в доме людей] известны, идентификацию провели, судьба всех также известна. Спасательные работы завершены. Будем сейчас принимать решение по укреплению конструкций [дома]», — сказал Бочаров.
По его словам, в результате взрыва повредились 12 квартир, из них шесть полностью разрушены, сохраняется угроза обрушения висящих плит шестого этажа.
Напомним, взрыв бытового газа
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В результате взрыва повредились 12 квартир, из них шесть полностью разрушены, сохраняется угроза обрушения висящих плит шестого этажа.
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