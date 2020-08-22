Взрыв газа в Ярославле: число погибших увеличилось до трех

Источник материала: Tut.by

Спасатели обнаружили тела погибших женщины и предположительно ребенка под завалами жилого дома в Ярославле, где произошел взрыв газа. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе областного правительства, передает ТАСС .



Фото: Александр Погорелов / 76.mchs.gov.ru

Как сообщил начальник регионального ГУ МЧС, личности всех жильцов установили, спасательные работы завершили, людей под завалами больше нет.

«Все фамилии [прописанных в доме людей] известны, идентификацию провели, судьба всех также известна. Спасательные работы завершены. Будем сейчас принимать решение по укреплению конструкций [дома]», — сказал Бочаров.

По его словам, в результате взрыва повредились 12 квартир, из них шесть полностью разрушены, сохраняется угроза обрушения висящих плит шестого этажа.

Напомним, взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Ярославле вечером 21 августа. Газ взорвался в квартире на четвертом этаже десятиэтажного дома. В результате обрушились перекрытия на третьем, четвертом и пятом этажах.